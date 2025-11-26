Logo
'Досије: Ново лице и нови термин култне емисије АТВ-а

26.11.2025

17:18

Емисија која је дуги низ година дио нашег програма, 'Досије', нову сезону отвара новим лицем, у новом термину. Огњен Матавуљ, дугогодишњи новинар црне хронике, у фокус ће ставити злочине и судске процесе, који су изазвали реакцију у цијелом региону, и оне који нису још увијек доживјели свој епилог.

Премијерно издање отвара причом о првој правоснажној пресуди у БиХ за убиство у којем тијело жртве никада није пронађено.

Како је могуће доказати злочин - без кључног доказа?

Шта је истрага открила?

Који су докази били пресудни?

Како породица доживљава правду без спокоја, гледајте у емисије 'Досије' вечерас у 20 часова и 30 минута.

АТВ

Досије

