У првом плану: Мирослав Бојић

25.11.2025

19:40

У првом плану: Мирослав Бојић
Фото: ATV

'У првом плану' овог уторка је Мирослав Бојић, грдоначелник Лакташа.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

