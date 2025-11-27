Logo
Битно: Фемицид и насиље над женама

Извор:

АТВ

27.11.2025

14:02

Битно: Фемицид и насиље над женама
Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о фемициду и насиљу над женама.

За 'Битно' говоре: Љиљана Ђурић, инспектор у Одјељењу за стратешко планирање МУП-а Републике Српске, проф. др Александар Милић, стални судски вјештак психолошке струке, Лана Јајчевић, правни савјетник Фондације 'Удружене жене' и Маја Ковачевић, координатор 'Плавог телефона'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Тагови:

АТВ

Битно

Драгана Божић

