Битно: Да ли је РК 'Борац' на новој прекретници?

28.11.2025

11:42

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о будућности Рукометног клуба 'Борац'.

Како вратити рукометног 'Великана из Господске на стазе старе славе?

Да ли је 'Борац' на новој прекретници?

За 'Битно' говоре: Дарко Савић, предсједник РК 'Борац', Горан Арбутина, уредник спортске редакције портала 'Мондо', Никола Видовић, предсједник скупштине УГ 'Црвено-плави'.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

