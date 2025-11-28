Битно: Да ли је РК 'Борац' на новој прекретници?

Извор:
АТВ
28.11.2025
11:42
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о будућности Рукометног клуба 'Борац'.
Како вратити рукометног 'Великана из Господске на стазе старе славе?
Да ли је 'Борац' на новој прекретници?
За 'Битно' говоре: Дарко Савић, предсједник РК 'Борац', Горан Арбутина, уредник спортске редакције портала 'Мондо', Никола Видовић, предсједник скупштине УГ 'Црвено-плави'.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреј Кнежевић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
