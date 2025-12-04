Logo
Народ прича: Брод

Биљана вас води у Брод и кроз глас његовог народа открива све оне љепоте и знаменитости по којима је чувен.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

