Битно: О састанку Управног одбора Савјета за провођење мира

Извор:

АТВ

04.12.2025

18:25

Битно: О састанку Управног одбора Савјета за провођење мира

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о састанку Управног одбора Савјета за провођење мира.

За 'Битно' говоре: Сања Вулић, предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Ненад Грковић, замјеник предсједавајуће Клуба посланика СДС - ПДП – За правду и ред у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Един Рамић, замјеник предсједавајућег Клуба посланика СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Милан Петковић, предсједавајући Клуба посланика - Српски клуб у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Вуковић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

