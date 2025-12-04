Битно: О састанку Управног одбора Савјета за провођење мира

Извор:
АТВ
04.12.2025
18:25
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о састанку Управног одбора Савјета за провођење мира.
За 'Битно' говоре: Сања Вулић, предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Ненад Грковић, замјеник предсједавајуће Клуба посланика СДС - ПДП – За правду и ред у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Един Рамић, замјеник предсједавајућег Клуба посланика СДА у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Милан Петковић, предсједавајући Клуба посланика - Српски клуб у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Вуковић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
