Вишеструком шампиону Србије изгорјела кућа

Веома тужне вијести долазе из Новог Пазара, гдје је прије три дана избио огроман пожар који је у само неколико тренутака захватио радионицу и породичну кућу вишеструког шампиона Србије у мотоциклизму - Алмира Шабанагића.
Све се догодило веома брзо, док, на срећу нико није повријеђен.
Веома густ црни дим и огроман пламен су изненадили Алмира и његовог оца Шукрију.
"Сједим, запалим цигару, Алмир излази горе-доле, отишао до куће… И само у једном моменту чујем галаму – ‘гаси, гаси’. Кад сам пришао, врата отворена, ватра, пламење. Алмир се чупа са мотором да га извуче, али већ ништа није могло да се спаси", испричао је Шукрија.
У пожару су изгорјели радионица и комплетна опрема. Више мотара, око 300 литара уља, преко 100 кацига, алати, мотодијелови и разне машине, али, Шукрија каже да је најважније да нико није настрадао.
Шукрија је похвалио професионалност надлежних због брзе реакције.
"Могу само да похвалим све – ватрогасце, полицију, општину. Реаговали су у секунди. Али највише сам поносан на народ. Цијела улица, цијели град, сви су притрчали. То се не заборавља", испричао је он.
Помоћ је стигла са различитих страна у јако кратком року.
"Не могу да вјерујем колико се људи јавило – из цијеле Србије, Босне, Црне Горе, Македоније, чак и из дијелова Хрватске. Нудили су и снагу и новац и све што могу. Долазе Алмирови другари сваки дан да помажу у рашчишћавању. Ја кажем – ја сам богат човјек, богат добротом људи".
Одушевио га је гест једног младића.
"Дошао је један дечко, Србин, нешто сам му некад учинио… Дао ми паре из руке, колико је имао. Сузе су ми саме кренуле. Каква је то доброта".
На крају, истакао је да је најбитније што су живи и здрави.
"Штета се надокнади. Живот не. Само да ником не затреба оваква помоћ, а ми ћемо свакоме први притрчати. Овај народ, ова омладина, хиљаду пута бољи него што мислимо", закључио је Шукрија, преноси "Телеграф".
