Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Извор:
АТВ
06.12.2025
19:31
Коментари:0
Осмијех, пољубац, загрљај учитељице, па у школске клупе. А у клупама сама, на одмору сама, на физичком – опет сама. И тако је од септембра. Валентина је једини ђак школе у Горњем Липљу. У тој самоћи и тишини, дјевојчици је учитељица постала најбоља другарица.
"Ја сам сама у овој школи. Вољела бих да имам другара, али немам. Други сам разред, имам само једну четворку и све петице", рекла је ученица другог разреда Валентина Пејаковић.
Није лако ни учитељици. Наставу је потпуно прилагодила свом једином ђаку. У сеоској школи у подножју Борја само љубави и топлине не мањка.
"Километара у једном правцу ми је потребно, али не жалим се. Због Валентине највише и њеног осмијеха, лијепих ријечи и загрљаја, свакi дан пређем 70-ак километара у оба правца", признала је учитељица у Основној школи „Стеван Душанић“ Прибинић Весна Петровић.
Валентина је, највјероватније, и посљедњи ђак у овој школи. Дјеце у селу нема. Остале су само успомене, и то на школским ходницима.
"Моја мама је ишла у ову школу, а мој тата је ишао у Доње Липље у школу која је већ затворена.", испричала је Валентина.
Имамо само Валентину. Жеља нам је да одрасте на селу и има безбрижно дјетињство, прича мајка.
"Већ кад су рекли да ће радити школа и за њу саму, па нека иде ту", испричала је Валентинина мајка Александра Пејаковић.
А ту је, свједоче стари школски дневници, некада у школу ишло на десетине дјеце. Данас је једна учионица претворена чак и у музеј школства у овом крају.
На само 50-ак метара од ове школе налази се манастир Липље. Овај манастир датира од 13. вијека. А од самог свог оснивања у склопу манастира је радила преписивачка радионица. Био је то центар ширења писмености у цијелом овом крају.
И мјесто окупљања народа. Данас потпуно другачија слика. И није тако само у Горњем Липљу. Из године у годину све је мање ђака у централној и подручним школама у Прибинићу.
"Прије десетак година, то није везано за ову школу, већ за школу Булетић, гдје је у Вићенци у Италији уписано 17 ђака са тог подручја", подсјетио је директор Основне школе „Стеван Душанић“ Прибинић Синиша Божић.
Основна школа „Стеван Душанић“ у Прибинићу има укупно 243 ученика. Од тога, око 150 ђака похађа централну школу. Остали наставу похађају у подручним школама у Горњој Шњеготини, Лукавцу, Горњем Липљу, Доњем Булетићу и Горњем Булетићу.
