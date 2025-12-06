Logo
Large banner

Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Извор:

АТВ

06.12.2025

19:31

Коментари:

0
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу
Фото: АТВ

Осмијех, пољубац, загрљај учитељице, па у школске клупе. А у клупама сама, на одмору сама, на физичком – опет сама. И тако је од септембра. Валентина је једини ђак школе у Горњем Липљу. У тој самоћи и тишини, дјевојчици је учитељица постала најбоља другарица.

"Ја сам сама у овој школи. Вољела бих да имам другара, али немам. Други сам разред, имам само једну четворку и све петице", рекла је ученица другог разреда Валентина Пејаковић.

Није лако ни учитељици. Наставу је потпуно прилагодила свом једином ђаку. У сеоској школи у подножју Борја само љубави и топлине не мањка.

"Километара у једном правцу ми је потребно, али не жалим се. Због Валентине највише и њеног осмијеха, лијепих ријечи и загрљаја, свакi дан пређем 70-ак километара у оба правца", признала је учитељица у Основној школи „Стеван Душанић“ Прибинић Весна Петровић.

Валентина је, највјероватније, и посљедњи ђак у овој школи. Дјеце у селу нема. Остале су само успомене, и то на школским ходницима.

"Моја мама је ишла у ову школу, а мој тата је ишао у Доње Липље у школу која је већ затворена.", испричала је Валентина.

Имамо само Валентину. Жеља нам је да одрасте на селу и има безбрижно дјетињство, прича мајка.

"Већ кад су рекли да ће радити школа и за њу саму, па нека иде ту", испричала је Валентинина мајка Александра Пејаковић.

А ту је, свједоче стари школски дневници, некада у школу ишло на десетине дјеце. Данас је једна учионица претворена чак и у музеј школства у овом крају.

На само 50-ак метара од ове школе налази се манастир Липље. Овај манастир датира од 13. вијека. А од самог свог оснивања у склопу манастира је радила преписивачка радионица. Био је то центар ширења писмености у цијелом овом крају.

И мјесто окупљања народа. Данас потпуно другачија слика. И није тако само у Горњем Липљу. Из године у годину све је мање ђака у централној и подручним школама у Прибинићу.

"Прије десетак година, то није везано за ову школу, већ за школу Булетић, гдје је у Вићенци у Италији уписано 17 ђака са тог подручја", подсјетио је директор Основне школе „Стеван Душанић“ Прибинић Синиша Божић.

Основна школа „Стеван Душанић“ у Прибинићу има укупно 243 ученика. Од тога, око 150 ђака похађа централну школу. Остали наставу похађају у подручним школама у Горњој Шњеготини, Лукавцу, Горњем Липљу, Доњем Булетићу и Горњем Булетићу.

Подијели:

Таг:

Школа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

Градови и општине

Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

8 ч

0
Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Градови и општине

Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

8 ч

0
Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

Градови и општине

Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

11 ч

5
Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске

Градови и општине

Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

14

Утакмица прекинута због смрти: Огласио се клуб

21

09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

21

07

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

21

02

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

20

59

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner