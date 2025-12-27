Logo
Хуманитарни број 1411 до сада позван 67.584 пута

27.12.2025

08:24

Фото: АТВ

Хуманитарни број 1411 је у оквиру акција "С љубављу храбрим срцима" до сада је позван 67.584 пута.

У Бањалуци је синоћ под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић одржано 16. донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" с циљем прикупљања средства за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.

Из буџета предсједника Републике Српске уплаћено је 1.500.000 КМ на рачун посебних намјена за овогодишњу хуманитарну акцију "С љубављу храбрим срцима", Влада Републике Српске одобрила је 200.000 КМ, док је Влада Србије донирала милион евра.

