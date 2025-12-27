Logo
Промјена времена у Српској

Извор:

СРНА

27.12.2025

08:26

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ за данас су метеоролози најавили дјелимично разведравање уз сунчане периоде.

На југу ће бити сунчано и најтоплије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха од два до седам, на југу до 14 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова или промјенљив, на југу умјерена до јака бура.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава умјерено до претежно облачно, понегдје с маглом и ниском облачношћу, а на југу и понегдје на сјеверу ведро.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Ливно минус седам, Хан Пијесак минус пет, Чемерно минус четири, Калиновик и Кнежево минус три, Бијељина и Соколац минус два, Приједор и Мркоњић Град минус један, Бањалука, Билећа, Гацко и Србац, Сарајево, Зеница и Бихаћ нула, Добој, Сребреница и Тузла један, Вишеград, Фоча, Нови Град и Рудо два, Требиње четири и Мостар шест степени Целзијусових.

Временска прогноза

Вријеме

