Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

27.12.2025

08:22

Амерички предсједник Доналд Трамп састаће се сутра са украјинским предсједником Владимиром Зеленским на Флориди, потврдила је Бијела кућа.

Билатерални разговори одржаће се у 15.00 часова по локалном, односно 21.00 час по средњоевропском времену у Палм Бичу.

Планирано је да састанку присуствују и новинари.

Према писању "Аксиоса", позивајући се на Зеленског, САД су, као дио својих мировних приједлога, наводно изразиле спремност да закључе 15-годишњи споразум са Украјином, са могућношћу продужења.

Претходно је "Аксиос", позивајући се на неименованог украјинског званичника, објавио да Трамп, Зеленски и група европских лидера намјеравају да данас одрже онлајн састанак да би разговарали о преговорима за рјешавање сукоба у Украјини.

Позивајући се на неименованог портпарола Европске комисије Ројтерс је објавио да ће предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен данас учествовати на онлајн састанку са Трампом, Зеленским и европским лидерима.

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

