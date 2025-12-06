Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Извор:
Након што је Олимпијски центар "Јахорина" обавијестио јавност да ће концерт Аце Лукаса бити отказан, поставља се питање да ли ће Клуб 17 у Бањалуци урадити исто са Лукасовим концертом заказаном за 29. децембар у највећем граду Српске.
Из Клуба 17 још увијек нема потврде да ли ће се концерт бити отказан, а на њиховом инстаграм профилу и даље је активан линк помоћу које се могу купити карте.
АТВ је више пута контактирала Клуб 17, али до сада нисмо добили конкретне информације.
Подсјећамо, Аца Лукас је изгубио кредибилитет за наступе у Републици Српској након што се на друштвеним мрежама појавила његова фотографија са Насером Орићем, која је изазвала буру коментара и бројних реакција.
На мрежама се појавио и видео са забаве на којој су били популарни пјевач и бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне монструозне злочине над Србима.
Такав поступак је изазвао забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.
Лукас се на томе није зауставио па је за "Фејс" ТВ поручио да је спреман потпуно бесплатно наступити у Сарајеву за Нову годину.
Зато је сасвим оправдано запитати се да ли ће Бањалука одреаговати отказивањем концерта најављеног за 29. децембар у Клубу 17.
