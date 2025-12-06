Трамп заплесао током жријеба за Мундијал: Снимак постао хит

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп био је у центру пажње на жријебу за Свјетско првенство 2026. године, где је извео свој чувени YMCA плес и добио прву ФИФА награду за мир.
Догађају, који је користио тимовима попут Сјеверне Македоније и Курасаа због новог формата такмичења, осим Трампа су присуствовали и лидери других земаља домаћина, извештава "Тајмс оф Индија".
Доналд Трамп је украо представу на церемонији жријеба група Светског првенства 2026. у петак када је устао и играо уз хит у Кенеди центру. Неочекивани тренутак догодио се након што су организатори извели "Вилиџ Пипл" на сцену да изведу песму која, заједно са Несун дорма, редовно прати Трампове предизборне скупове.
Трамп је присуствовао догађају са мексичком предсједницом Клаудијом Шејнбаум и канадским премијером Марком Карнијем.
Церемонију су водили комичар Кевин Харт и супермодел Хајди Клум, а у публици су биле бројне спортске иконе попут Тома Брејдија, Шакила О’Нила, Вејна Грецког, Илаја Менинга и Арона Џаџа.
Прва ФИФА награда за мир
Поред плесног наступа, Трамп је добио и прву ФИФА награду за мир од кровне свјетске фудбалске организације.
"Господине предсједниче, ово је ваша награда. Ово је ваша награда за мир“, рекао је предсједник ФИФА Ђани Инфантино док му је уручивао награду.
"Ту је и прелијепа медаља коју можете носити гдје год желите да идете", додао је.
Трамп је затим ставио медаљу око врата, коментаришући: "Сада је носим".
Фудбалски навијачи широм свијета жељно су ишчекивали жријеб како би сазнали парове, а организатори се надају да ће се глобално интересовање претворити у посећеност стадиона. Трамп је раније ове недјеље рекао да је продаја карата "добра", иако остају питања о коначној организацији.
Турнир би требало да почне у јуну 2026. године, а финале је заказано за 19. јул 2026. године на стадиону МетЛајф у Њу Џерсију.
Међутим, нису сви одушевљени.
Више од 80 група за грађанска и радничка права упозорило је у писму ФИФА 1. јула да би имиграциона политика Трампове администрације могла негативно утицати на Свјетско првенство, извјештава "УСА Тудеy".
На церемонији су Трамп, Шејнбаум и Карни учествовали у жријебању земаља у унапред одређене групе, након чега су преостала мјеста попуњена у 12 група од по четири тима.
Проширење турнира са 32 на 48 тимова највише је користило тимовима попут Сјеверне Македоније и Курасаа, повећавајући им шансе за квалификације. Због повећања броја учесника, број група је повећан са осам на 12.
Проширени формат је такође закомпликовао сам жријеб, пошто имена шест од 48 учесника још нису позната.
Преостала мјеста ће бити попуњена кроз плеј-оф у марту 2026. године, због чега су током жријеба морали да се користе џокери, наводи АП.
Са друге стране, већи број тимова смањио је вјероватноћу такозваних "група смрти" са неколико врхунских тимова.
🚨 TRUMP DANCE — FIFA WORLD CUP 2026 FINAL DRAW EDITION 🕺 pic.twitter.com/WJAP0unamb— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 5, 2025
