Logo
Large banner

Трамп заплесао током жријеба за Мундијал: Снимак постао хит

Извор:

Агенције

06.12.2025

15:17

Коментари:

0
Доналд Трамп на жријебу за Мундијал
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп био је у центру пажње на жријебу за Свјетско првенство 2026. године, где је извео свој чувени YMCA плес и добио прву ФИФА награду за мир.

Догађају, који је користио тимовима попут Сјеверне Македоније и Курасаа због новог формата такмичења, осим Трампа су присуствовали и лидери других земаља домаћина, извештава "Тајмс оф Индија".

Трамп у центру пажње

Доналд Трамп је украо представу на церемонији жријеба група Светског првенства 2026. у петак када је устао и играо уз хит у Кенеди центру. Неочекивани тренутак догодио се након што су организатори извели "Вилиџ Пипл" на сцену да изведу песму која, заједно са Несун дорма, редовно прати Трампове предизборне скупове.

Ауто

Регион

Држављанин БиХ пијан дивљао по Будви

Трамп је присуствовао догађају са мексичком предсједницом Клаудијом Шејнбаум и канадским премијером Марком Карнијем.

Церемонију су водили комичар Кевин Харт и супермодел Хајди Клум, а у публици су биле бројне спортске иконе попут Тома Брејдија, Шакила О’Нила, Вејна Грецког, Илаја Менинга и Арона Џаџа.

Прва ФИФА награда за мир

Поред плесног наступа, Трамп је добио и прву ФИФА награду за мир од кровне свјетске фудбалске организације.

"Господине предсједниче, ово је ваша награда. Ово је ваша награда за мир“, рекао је предсједник ФИФА Ђани Инфантино док му је уручивао награду.

Алергија

Здравље

Тихи узрочник алергија: Никл се крије у омиљеном накиту и храни коју једете

"Ту је и прелијепа медаља коју можете носити гдје год желите да идете", додао је.

Трамп је затим ставио медаљу око врата, коментаришући: "Сада је носим".

Фудбалски навијачи широм свијета жељно су ишчекивали жријеб како би сазнали парове, а организатори се надају да ће се глобално интересовање претворити у посећеност стадиона. Трамп је раније ове недјеље рекао да је продаја карата "добра", иако остају питања о коначној организацији.

Турнир би требало да почне у јуну 2026. године, а финале је заказано за 19. јул 2026. године на стадиону МетЛајф у Њу Џерсију.

Имиграциона политика као препрека?

Међутим, нису сви одушевљени.

Више од 80 група за грађанска и радничка права упозорило је у писму ФИФА 1. јула да би имиграциона политика Трампове администрације могла негативно утицати на Свјетско првенство, извјештава "УСА Тудеy".

Нови формат, компликованији жријеб

На церемонији су Трамп, Шејнбаум и Карни учествовали у жријебању земаља у унапред одређене групе, након чега су преостала мјеста попуњена у 12 група од по четири тима.

Затвор

Регион

Колумбијац остаје иза решетака: Проституцијом у Сплиту зарадио 25.000 евра

Проширење турнира са 32 на 48 тимова највише је користило тимовима попут Сјеверне Македоније и Курасаа, повећавајући им шансе за квалификације. Због повећања броја учесника, број група је повећан са осам на 12.

Проширени формат је такође закомпликовао сам жријеб, пошто имена шест од 48 учесника још нису позната.

Преостала мјеста ће бити попуњена кроз плеј-оф у марту 2026. године, због чега су током жријеба морали да се користе џокери, наводи АП.

Са друге стране, већи број тимова смањио је вјероватноћу такозваних "група смрти" са неколико врхунских тимова.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Fifa

плес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Савјети

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

55 мин

0
Повећан број смртних случајева од маларије

Здравље

Повећан број смртних случајева од маларије

1 ч

0
Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника

Свијет

Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника

1 ч

0
Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Србија

Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

1 ч

0

Више из рубрике

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

Фудбал

Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

19 ч

1
Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

Фудбал

Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

1 д

0
Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

Фудбал

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

1 д

0
Жријеб за фудбалски Мундијал вечерас у Вашингтону

Фудбал

Жријеб за фудбалски Мундијал вечерас у Вашингтону

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

15

30

Ова валута ускоро одлази у историју: Хоће ли то утицати на тржиште у БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner