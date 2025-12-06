Logo
Large banner

Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника

06.12.2025

14:41

Коментари:

0
Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника
Фото: Printscreen/Youtube/The Sun

Камере су забиљежиле тренутак када наводна љубавница, покушавајући да се сакрије од жене свог љубавника, виси са балкона на десетом спрату зграде у Кини.

Комшије су са ужасом посматрали жену како покушава да се довуче на безбједније мјесто.

На снимку се види се мушкарац без мајице како разговара са женом кроз прозор прије него што нестане из вида.

Држи телефон, а затим почиње да се спушта на спрат испод, пењући се низ одводне цеви и прозорске даске.

Жена изгледа као да се спушта низ водоводну цев до комшијиног прозора, када она куца тражећи помоћ. Срећом, особа унутра се отвара и помаже жени да се нађе на сигурном.

Локални извјештаји тврде да је невјерни муж паничио када се његова жена рано вратила кући и изгурао љубавницу на балкон како би је спријечио да буде откривена.

Трудница

Србија

Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Снимак се брзо проширио по кинеским друштвеним платформама, привлачећи широку пажњу и изазивајући интензивне спекулације о догађајима унутра.

Коментатори на интернету су рекли да је пар остао „социјално мртав“ након што је видио више пута дијељен, а многи су предвидјели да ће се суочити са знатном непријатношћу.

Други су упозорили да пењање ван небодера представља изузетну опасност и да је лако могло довести до трагедије, посебно имајући у виду уске ивице и недостатак заштитних баријера, пише The Sun.

Подијели:

Таг:

ljubavnica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

Србија

Бејби бум у затвору: Иза решетака једна породиља и три труднице

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

На извору сумпорне воде пронађено тијело мушкарца

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Детаљи убиства у Ријеци: Непалац нашао избодену д‌јевојку, д‌јед био у шоку

1 ч

0
Виц дана: Пливање у рикверц

Вицеви

Виц дана: Пливање у рикверц

1 ч

0

Више из рубрике

Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

Свијет

Позната бања хитно затворена због опасне бактерије

1 ч

0
Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

Свијет

Смртоносна инфекција на познатом крузеру: Више од стотину обољелих

1 ч

0
Дрогиран и пијан аутомобилом улетио у масу људи, има погинулих

Свијет

Дрогиран и пијан аутомобилом улетио у масу људи, има погинулих

2 ч

0
Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

Свијет

Достављач крао поштанске пакете: Ухватили га док је себи "поклањао" кухињског робота

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

55

Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

15

45

Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

15

40

Када би требало да буде отворен први дио ауто-пута ка Београду

15

35

Орбан: Велика мађарска делегација ускоро у Москви

15

33

Вулић: Перформанс СДС-а продубљује кризу и ствара тензије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner