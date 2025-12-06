Љубавница умало страдала: Висила са 10. спрата док је бјежала од супруге љубавника

06.12.2025
14:41
Коментари:0
Камере су забиљежиле тренутак када наводна љубавница, покушавајући да се сакрије од жене свог љубавника, виси са балкона на десетом спрату зграде у Кини.
Комшије су са ужасом посматрали жену како покушава да се довуче на безбједније мјесто.
На снимку се види се мушкарац без мајице како разговара са женом кроз прозор прије него што нестане из вида.
Држи телефон, а затим почиње да се спушта на спрат испод, пењући се низ одводне цеви и прозорске даске.
Жена изгледа као да се спушта низ водоводну цев до комшијиног прозора, када она куца тражећи помоћ. Срећом, особа унутра се отвара и помаже жени да се нађе на сигурном.
Локални извјештаји тврде да је невјерни муж паничио када се његова жена рано вратила кући и изгурао љубавницу на балкон како би је спријечио да буде откривена.
Снимак се брзо проширио по кинеским друштвеним платформама, привлачећи широку пажњу и изазивајући интензивне спекулације о догађајима унутра.
Коментатори на интернету су рекли да је пар остао „социјално мртав“ након што је видио више пута дијељен, а многи су предвидјели да ће се суочити са знатном непријатношћу.
Други су упозорили да пењање ван небодера представља изузетну опасност и да је лако могло довести до трагедије, посебно имајући у виду уске ивице и недостатак заштитних баријера, пише The Sun.
