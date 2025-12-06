На извору сумпорне воде пронађено тијело мушкарца

Извор:
Око 12.49 ПУ Илиџа је јављено да се у улици Храсничка цеста, на извору сумпорне воде, налази мушка особа која не даје знакове живота.
Полицијска патрола је изласком на лице мјеста потврдила наводе пријаве, а припадници ПВБ Сарајево су извукли тијело из воде.
Љекар Завода хитне медицинске помоћи је могао само да коснтатује смрт. Мртвозорник је констатовао да је ријеч о природној смрти.
