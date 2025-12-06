Logo
На извору сумпорне воде пронађено тијело мушкарца

Извор:

АТВ

06.12.2025

14:26

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Око 12.49 ПУ Илиџа је јављено да се у улици Храсничка цеста, на извору сумпорне воде, налази мушка особа која не даје знакове живота.

Полицијска патрола је изласком на лице мјеста потврдила наводе пријаве, а припадници ПВБ Сарајево су извукли тијело из воде.

policija hrvatska

Регион

Детаљи убиства у Ријеци: Непалац нашао избодену д‌јевојку, д‌јед био у шоку

Љекар Завода хитне медицинске помоћи је могао само да коснтатује смрт. Мртвозорник је констатовао да је ријеч о природној смрти.

пронађено тијело

Илиџа

