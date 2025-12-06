Logo
Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Курир

06.12.2025

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди
Фото: Танјуг/АП

До убиства у Чачку дошло је рано јутрос, а иако су прве информације указивале на то да је ово троструко убиство, испоставило се да је ријеч о самоубиству и двоструком убиству.

Како се сазнаје, у породичној кући пронађена су три тијела - мушкарца и његових родитеља. Нови детаљи који пристижу су језиви - отац и мајка пронађени су са пререзаним вратом, а син са убодним ранама у предјелу груди и исјеченим венама.

Рано јутрос у Чачку велики број полицајаца био је испред породичне куће, одакле су изнијета три тела - једне женске особе (71) и две мушке, од којих се за једну зна да има 64 године.

несрећа

Хроника

Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

"Мајка М. Ц, 1954. годиште, пронађена у једној соби са пререзаним вратом. У другој соби пронађени је отац Н. Ц, 1961. годиште, такође са пререзаним вратом, и њихов син В. Ц. са повредама у грудном кошу, што указује на то да је убодима ножем покушао да се убије", незванично се сазнаје.

На крају је, како се сазнаје, ножем пресјекао вену на лијевој руци и тако искрварио насмрт.

Провјерама је утврђено да није било пријава за насиље у породици.

И даље се ради на утврђивању мотива у вези овог вишеструког убиства, пише Курир.

