Нови закон омогућава инсталирање шпијунског софтвера у кућама

Нови закон у Берлину дозвољава полицији да у кућама инсталира шпијунски софтвер, али критичари упозоравају да би нова правила могла бити злоупотријебљена, омогућавајући прекорачење и нарушавање приватности.
Нови закон дозвољава властима да тајно уђу у дом осумњиченог ради инсталирања шпијунског софтвера ако даљински приступ није могућ.
Њемачки Представнички дом одобрио је свеобухватне измјене градског закона о полицији. Закон је подржала владајућа коалиција ЦДУ-СПД и опозициона АфД, а он даје полицији широка нова овлашћења у смислу физичког и дигиталног надзора.
Берлинска полиција сада може легално да спроведе физичке провале ради дигиталног надзора, наводи "Раша тудеј".
Ажурирана правила такође дозвољавају хаковање телефона и рачунара ради праћења комуникације.
Полиција може и да укључи своје камере унутар приватних кућа ако вјерује да је неко у озбиљној опасности.
Нови закон проширује надзор у јавним просторима и власти сада могу да прикупљају податке о телефонима од свих на локацији, скенирају регистарске таблице и сузбијају дронове, а могу да користе и препознавање лица и гласа да би идентификовали људе са снимака надзорних камера.
Хроника
Жена задобила тешке повреде: ''Поршеом'' је ударио полицајац
Прави полицијски подаци такође се могу користити за обуку вјештачке интелигенције, а критичари кажу да ово ризикује злоупотребу и задирe у приватни живот.
Берлин је забиљежио пораст криминала, у 2024. години полиција је евидентирала преко 539.000 прекршаја, више него годину дана раније.
Насилни злочини попут напада и породичног насиља такође су се повећали. Званичници кажу да постоји све већи проблем са злочинима који укључују младе људе и мигранте, посебно у великим градовима, док више од половине свих злочина остаје неријешено.
Током дебате посланик Зелене странке Васили Франко рекао је да се закон чини као листа жеља за државу са прекомјерном контролом над својим грађанима.
Групе за грађанска права називају проширену употребу вјештачке интелигенције и препознавања лица "масовним нападом на грађанске слободе".
