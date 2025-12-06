Logo
Катаклизма у Грчкој: Ко остане у овом селу, ризикује живот

Телеграф

Поплаве у Грчкој
Фото: YouTube/Screenshot/Proto Thema

Становници села Иперија у регионалној заједници Лариса у Грчкој примили су рано јутрос поруку од надлежних служби да се привремено преселе у град Фарсала због ризика од изливања ријеке Енипеас.

Цивилна заштита позвала је грађане у подручјима близу ријечног корита да буду у пуној приправности, док је у неким случајевима, укључујући Иперију, препоручено превентивно кретање ка безбједнијим мјестима, пише лист "Катимерини".

Локалне власти су забринуте због развоја ситуације, јер ниво ријеке и даље опасно расте, уз ризик да буду погођена и друга подручја.

Слична упозорења тако су издата и за становнике Лефкија, Орфанаса, Ампелонаса, Филоса и Илијаса.

У региону Трикала такође је на снази стање приправности због обилних падавина које су довеле до набујалих ријека.

Ријека Пиниос излила се синоћ из свог корита на врхунцу Валомандрија, али је замјеница гувернера Трикале Хриса Динти рекла да тренутна ситуација не изазива забринутост.

Регионални гувернер Тесалије Димитрис Куретас објаснио је да су се воде у Иперији прелиле у поља, али да за 20 становника села не постоји непосредна опасност.

Снаге региона настављају да прате развој ситуације.

Ово није први пут да се Иперија налази у "оку циклона", јер становници поново проживљавају кошмар поплаве. Село је претрпјело узастопне и снажне ударце у блиској прошлости, тешко искушано невременима "Данијел", "Елиас" и "Диомидис", али и раније разорним "Ианосом", при чему су сјећања на катастрофе и даље свјежа у локалној заједници.

Један мјештанин тврди да годинама траже да се проблем ријеши јер су сваке године у опасности.

"Не слушају нас. Давимо се сваке године, живимо са душом у носу и стално долазимо да гледамо ријеку, и како нам кућа сваке године плави. Је ли то могуће, људи? Урадите нешто. Урадите нешто, направите... неки пројекат, неку брану. Очистите ријеке. Какве су то ствари?", казао је мјештанин.

Грчка

Поплаве

