Авион плануо на аеродрому, хитно евакуисано 180 путника

Извор:

Телеграф

06.12.2025

09:56

Запалио се авион на аеродрому
Фото: NSTRIKE/X/Screenshot

Права драма одиграла се синоћ у Сао Паулу када се на једном од најважнијих међународних аеродрома у Бразилу запалио Аирбус А320.

У тренутку избијања пожара у авиону се налазило 180 људи. Сви путници и чланови посаде су евакуисани, а само пуком срећом нико није повријеђен.

Инцидент се догодио док се Аирбус А320 припремао за лет и још је стајао на гејту. Према првим сазнањима, авион чилеанске авиокомпаније ЛАТАМ Аирлинес запалио се због пожара на колима за пртљаг која су била паркирана у близини теретног дијела авиона. Према изјавама очевидаца, ватра је избила испод једног од крила. Зашто су кола за пртљаг планула, за сада није познато.

Авион је морао да буде евакуисан

Пожар се брзо ширио, а густ дим почео је да продире у путничку кабину. Посада је била присебна и брзо реаговала активирајући протоколе за ванредне ситуације и започела евакуацију авиона.

Уз помоћ тобогана на надувавање за хитне случајеве, сви путници напустили су авион и склонили се на сигурно.

Аеродромска ватрогасна служба угасила је пожар и осигурала да ни авион ни околина не буду даље оштећени. Лет је потом отказан, а авион је одвучен на даљу истрагу.

Бразилске власти - међу њима Национална агенција за цивилно ваздухопловство АНАЦ - покренуле су опсежну истрагу узрока пожара на колима за пртљаг, као и његовог утицаја на рад аеродрома.

