Авион плануо на аеродрому, хитно евакуисано 180 путника

Извор:
Телеграф
06.12.2025
09:56
Коментари:0
Права драма одиграла се синоћ у Сао Паулу када се на једном од најважнијих међународних аеродрома у Бразилу запалио Аирбус А320.
У тренутку избијања пожара у авиону се налазило 180 људи. Сви путници и чланови посаде су евакуисани, а само пуком срећом нико није повријеђен.
Наука и технологија
Потенцијал за нова истраживања: Жабе развиле механизме за блокирање отрова
Инцидент се догодио док се Аирбус А320 припремао за лет и још је стајао на гејту. Према првим сазнањима, авион чилеанске авиокомпаније ЛАТАМ Аирлинес запалио се због пожара на колима за пртљаг која су била паркирана у близини теретног дијела авиона. Према изјавама очевидаца, ватра је избила испод једног од крила. Зашто су кола за пртљаг планула, за сада није познато.
Пожар се брзо ширио, а густ дим почео је да продире у путничку кабину. Посада је била присебна и брзо реаговала активирајући протоколе за ванредне ситуације и започела евакуацију авиона.
Уз помоћ тобогана на надувавање за хитне случајеве, сви путници напустили су авион и склонили се на сигурно.
Аеродромска ватрогасна служба угасила је пожар и осигурала да ни авион ни околина не буду даље оштећени. Лет је потом отказан, а авион је одвучен на даљу истрагу.
Савјети
Видео који је многе оставио у шоку: Најјефтинијим обликом изолације угријала кућу на -26
Бразилске власти - међу њима Национална агенција за цивилно ваздухопловство АНАЦ - покренуле су опсежну истрагу узрока пожара на колима за пртљаг, као и његовог утицаја на рад аеродрома.
🇧🇷 An Airbus A320 operated by LATAM Airlines caught fire in Brazil while carrying 180 passengers.— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) December 6, 2025
The aircraft had begun taxiing for takeoff when the cabin abruptly filled with smoke, and passengers noticed flames beneath the wing. Evacuation was carried out directly onto the… pic.twitter.com/XlkOPPDvy2
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму