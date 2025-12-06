Руски ПВО оборио 116 дронова

06.12.2025
08:37
Коментари:0
Руска противваздушна одбрана оборила је ноћас 116 украјинских дронова, саопштено је из Министарства одбране Русије.
Министарство је навело да је 29 дронова оборено изнад Рјазањске области, 27 изнад Вороњешке, 23 изнад Брјанске, 21 изнад Белгородске, шест изнад Тверске и по три изнад Курске и Липецке области.
"Два дрона оборена су изнад Тамбовске области, по један изнад Тулске и Орловске области", наведено је у саопштењу.
