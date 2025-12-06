Хрватска и словеначка полиција на ногама: Трагају за одбјеглим убицом

06.12.2025
09:28
Потрага за 40-годишњим Јосипом Оршушом из Пишкоровца ушла је у нови дан, а Међимурје је под појачаним полицијским мјерама.
Подсјећамо, у насељу Ситнице у четвртак увече се догодило убиство и покушај убиства. За бјегунцем, који је већ познат полицији, покренута је опсежна потрага.
Оперативно-комуникацијски центар међимурске полиције примио је дојаву 4. децембра у 20:53. Одмах по позиву на терен упућене су све расположиве полицијске снаге и хитна помоћ. Оршуш је из ватреног оружја усмртио 28-годишњу сестру своје партнерке, док се његова 29-годишња партнерка бори за живот. За бјегунцем, који је већ познат полицији, покренута је опсежна потрага.
Обје жене превезене су у чаковечку болницу. Упркос покушају реанимације, млађа жена преминула је у 22:10, док је старија тешко повријеђена и и даље животно угрожена. Љекари су потврдили благи помак набоље, те жена сада самостално дише, али њено стање и даље остаје критично.
Словеначка полиција сљедећег јутра пронашла је аутомобил којим се Оршуш удаљио с мјеста злочина. Возило је пребачено у Полицијску управу међимурску ради детаљне претраге. Оружје није пронађено, али јесу трагови који би могли помоћи у истрази, потврдио је начелник Полицијске станице Мурско Средишће, Миљенко Врбанец.
Хрватска и словеначка полиција расписале су потјернице, а у потрази се користе и дронови.
Грађани се позивају да осумњиченом не прилазе и да сваку информацију одмах дојаве на 192, преноси тпортал.
Врбанец је упутио и поруку бјегунцу: „Ако ово види или чује, било би најбоље да се преда најближим полицијским службеницима.“
