Logo
Large banner

Хрватска и словеначка полиција на ногама: Трагају за одбјеглим убицом

06.12.2025

09:28

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Потрага за 40-годишњим Јосипом Оршушом из Пишкоровца ушла је у нови дан, а Међимурје је под појачаним полицијским мјерама.

Подсјећамо, у насељу Ситнице у четвртак увече се догодило убиство и покушај убиства. За бјегунцем, који је већ познат полицији, покренута је опсежна потрага.

Оперативно-комуникацијски центар међимурске полиције примио је дојаву 4. децембра у 20:53. Одмах по позиву на терен упућене су све расположиве полицијске снаге и хитна помоћ. Оршуш је из ватреног оружја усмртио 28-годишњу сестру своје партнерке, док се његова 29-годишња партнерка бори за живот. За бјегунцем, који је већ познат полицији, покренута је опсежна потрага.

Обје жене превезене су у чаковечку болницу. Упркос покушају реанимације, млађа жена преминула је у 22:10, док је старија тешко повријеђена и и даље животно угрожена. Љекари су потврдили благи помак набоље, те жена сада самостално дише, али њено стање и даље остаје критично.

cernobilj

Свијет

Хитно се огласила ИАЕА: Оштећени штит више не блокира радијацију из Чернобиља

Словеначка полиција сљедећег јутра пронашла је аутомобил којим се Оршуш удаљио с мјеста злочина. Возило је пребачено у Полицијску управу међимурску ради детаљне претраге. Оружје није пронађено, али јесу трагови који би могли помоћи у истрази, потврдио је начелник Полицијске станице Мурско Средишће, Миљенко Врбанец.

Хрватска и словеначка полиција расписале су потјернице, а у потрази се користе и дронови.

Грађани се позивају да осумњиченом не прилазе и да сваку информацију одмах дојаве на 192, преноси тпортал.

Врбанец је упутио и поруку бјегунцу: „Ако ово види или чује, било би најбоље да се преда најближим полицијским службеницима.“

Подијели:

Тагови:

Полиција

ubica

потрага

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Прелетио два аутомобила у кружном току у Румунији

Регион

''Мерцедес ерлајнс'': Аутомобил прелетио два возила у кружном току

4 ч

0
Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

Регион

Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

4 ч

0
Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

Регион

Пронађено тијело на ушћу ријеке Вуке у Дунав

17 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Малољетник који је напао Србе у Сплиту пуштен да се брани са слободе

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

42

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner