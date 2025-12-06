''Мерцедес ерлајнс'': Аутомобил прелетио два возила у кружном току

Извор:
06.12.2025
08:12
Саобраћајна несрећа која се догодила у Румунији изазвала је велику пажњу на друштвеним мрежама.
Возач "мерцедеса W212" изгубио је контролу над возилом и прелетио два аутомобила у кружном току.
Затим је пролетио потом право поред надзорне камере која је забиљежила цијелу несрећу.
Возач је био 55-годишњи мушкарац који је, према прелиминарним подацима, претрпио компликације због дијабетеса, навели су румунски медији.
Возач је, на срећу, преживио, а и нико други приликом ове несреће није страдао.
Неки су се у комнетарима нашалили да је у питању "мерцедес ерлајнс" и да ауто, када се све узме у обзир и није претрпио велику штету.
The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka— Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025
