''Мерцедес ерлајнс'': Аутомобил прелетио два возила у кружном току

Агенције

06.12.2025

08:12

0
Прелетио два аутомобила у кружном току у Румунији
Саобраћајна несрећа која се догодила у Румунији изазвала је велику пажњу на друштвеним мрежама.

Возач "мерцедеса W212" изгубио је контролу над возилом и прелетио два аутомобила у кружном току.

Nikola Jokić

Кошарка

Денвер побиједио Атланту, Јокић постигао 40 поена на мечу

Затим је пролетио потом право поред надзорне камере која је забиљежила цијелу несрећу.

Возач је био 55-годишњи мушкарац који је, према прелиминарним подацима, претрпио компликације због дијабетеса, навели су румунски медији.

Возач је, на срећу, преживио, а и нико други приликом ове несреће није страдао.

Хирург

Регион

Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

Неки су се у комнетарима нашалили да је у питању "мерцедес ерлајнс" и да ауто, када се све узме у обзир и није претрпио велику штету.

Тагови:

Rumunija

brza vožnja

Коментари (0)
