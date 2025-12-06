Logo
Large banner

Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Извор:

Телеграф

06.12.2025

09:06

Коментари:

0
Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Кошаркаши Денвер Нагетса претходне ноћи су поразили Атланту Хокс на гостовању 134:133, после драме, високог минуса у првом полувремену, и одличног другог полувремена. Тада је и Никола Јокић упалио моторе и сусрет завршио са 40 поена, девет скокова и осам асистенција.

Након кратке изјаве на терену после меча, говорио је Јокић и за медије у Колораду.

- Мислим да смо у другом полувремену диктирали темпо. Креирали смо добре нападе, лопта се брзо кретала. Имали смо асистиране поготке, Браун, Мари, Џонсон. Контролисали смо дефанзивни скок, а ја и Вотсон на клупи смо се забављали у том периоду.

Nikola Jokić

Кошарка

Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

Наставио је потом са анализом.

- Мислим да је важно ко када узима шутеве, све зависи од тога. Џамал је играч који погађа тешке шутеве у важним тренуцима. Он воли такве моменте. Некад погодим ја, некад он. Али, нисмо увијек само нас двојица. Имали смо данас Кема који је погађао, па и Хардавеја. И тим је важан јер нас ставља у добре позиције за шутеве.

Поновио је да је током меча пронашао свој ритам.

- Није ми ишло у неким тренуцима, а нисам хтио да се предам макар без борбе, да будем агресиван. Осјећао сам да ми лопта клизи у рукама, промашивао сам шутеве и нисам нападао како би требало. Само нисам желио да изгубим без борбе.

На крају се осврнуо и на огреботине, које су биле у првом плану у једном кадру током преноса.

- Уствари, ја сам тада направио фаул. Било је то над Нембхардом из Индијане. Имам ја још неке огреботине - рекао је Никола Јокић и насмејао новинаре, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

Денвер

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

Кошарка

Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

4 ч

0
Црвена звезда поражена од Барселоне у Арени

Кошарка

Црвена звезда поражена од Барселоне у Арени

14 ч

0
Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима

Кошарка

Баскет куп: Зенит тројком у посљедњим тренуцима славио у Лакташима

16 ч

0
Игокеа - Зенит

Кошарка

Зенит славио у Лакташима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

42

Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

12

41

Шта се ради са славском погачом након славе?

12

37

Јокић: Није ми ишло у првом полувремену

12

30

Будимпешта блокирала издавање еврообвезница за наоружавање Кијева

12

27

Најновији језиви детаљи злочина у Чачку: Mајци и оцу пререзао врат, себе избо у груди

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner