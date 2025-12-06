Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Извор:
Телеграф
06.12.2025
09:06
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса претходне ноћи су поразили Атланту Хокс на гостовању 134:133, после драме, високог минуса у првом полувремену, и одличног другог полувремена. Тада је и Никола Јокић упалио моторе и сусрет завршио са 40 поена, девет скокова и осам асистенција.
Након кратке изјаве на терену после меча, говорио је Јокић и за медије у Колораду.
- Мислим да смо у другом полувремену диктирали темпо. Креирали смо добре нападе, лопта се брзо кретала. Имали смо асистиране поготке, Браун, Мари, Џонсон. Контролисали смо дефанзивни скок, а ја и Вотсон на клупи смо се забављали у том периоду.
Кошарка
Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера
Наставио је потом са анализом.
- Мислим да је важно ко када узима шутеве, све зависи од тога. Џамал је играч који погађа тешке шутеве у важним тренуцима. Он воли такве моменте. Некад погодим ја, некад он. Али, нисмо увијек само нас двојица. Имали смо данас Кема који је погађао, па и Хардавеја. И тим је важан јер нас ставља у добре позиције за шутеве.
Поновио је да је током меча пронашао свој ритам.
- Није ми ишло у неким тренуцима, а нисам хтио да се предам макар без борбе, да будем агресиван. Осјећао сам да ми лопта клизи у рукама, промашивао сам шутеве и нисам нападао како би требало. Само нисам желио да изгубим без борбе.
На крају се осврнуо и на огреботине, које су биле у првом плану у једном кадру током преноса.
- Уствари, ја сам тада направио фаул. Било је то над Нембхардом из Индијане. Имам ја још неке огреботине - рекао је Никола Јокић и насмејао новинаре, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
12
42
12
41
12
37
12
30
12
27
Тренутно на програму