Никола Јокић насмијао све до суза: "Имам још неке огреботине..."

Након кратке изјаве на терену после меча, говорио је Јокић и за медије у Колораду.

- Мислим да смо у другом полувремену диктирали темпо. Креирали смо добре нападе, лопта се брзо кретала. Имали смо асистиране поготке, Браун, Мари, Џонсон. Контролисали смо дефанзивни скок, а ја и Вотсон на клупи смо се забављали у том периоду.

Кошарка Јокићевих 40 поена – велики преокрет Денвера

Наставио је потом са анализом.

- Мислим да је важно ко када узима шутеве, све зависи од тога. Џамал је играч који погађа тешке шутеве у важним тренуцима. Он воли такве моменте. Некад погодим ја, некад он. Али, нисмо увијек само нас двојица. Имали смо данас Кема који је погађао, па и Хардавеја. И тим је важан јер нас ставља у добре позиције за шутеве.

Поновио је да је током меча пронашао свој ритам.

- Није ми ишло у неким тренуцима, а нисам хтио да се предам макар без борбе, да будем агресиван. Осјећао сам да ми лопта клизи у рукама, промашивао сам шутеве и нисам нападао како би требало. Само нисам желио да изгубим без борбе.

На крају се осврнуо и на огреботине, које су биле у првом плану у једном кадру током преноса.

- Уствари, ја сам тада направио фаул. Било је то над Нембхардом из Индијане. Имам ја још неке огреботине - рекао је Никола Јокић и насмејао новинаре, преноси Телеграф.