Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

Министар просвјете и културе Боривоје Голубовић честитао је ученицима, наставницима, ваннаставном особљу, као и руководству школа у Српској завршетак наставе у првом полугодишту школске 2025/2026. године.
''Желим им угодне дане предстојећег зимског распуста, као и срећне новогодишње и божићне празнике“, рекао је Голубовић.
Он је навео да посебну похвалу упућује ученицима који су на крају првог полугодишта оцијењени примјерним владањем и одличним успјехом, као и свим онима који су препознати на регионалном и међународном нивоу као амбасадори васпитно-образовног система Српске.
''Њихови резултати и понашање представљају примјер вршњацима и доказ да се знање, труд и исправне вриједности међусобно надопуњују и воде ка личном и друштвеном успјеху“, рекао је Голубовић за Срну.
Он је истакао да, осим знања и образовних успјеха, велики значај има да се ученици током школовања препознају и по врлинама које носе – поштовању, заједништву, солидарности, примјерном понашању и јасном опредјељењу за ненасиље.
''Управо те вриједности чине темељ нашег здравог школског окружења и доприносе томе да наше школе буду мјесто у којем се, осим знања, његују одговорност и међусобно уважавање, на понос школе, породице, шире заједнице и Републике Српске“, поручио је Голубовић.
