Logo
Large banner

Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

Извор:

СРНА

26.12.2025

19:05

Коментари:

0
Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

Министар просвјете и културе Боривоје Голубовић честитао је ученицима, наставницима, ваннаставном особљу, као и руководству школа у Српској завршетак наставе у првом полугодишту школске 2025/2026. године.

''Желим им угодне дане предстојећег зимског распуста, као и срећне новогодишње и божићне празнике“, рекао је Голубовић.

Основна школа Св. Василије Острошки-Требиње

Хроника

Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Он је навео да посебну похвалу упућује ученицима који су на крају првог полугодишта оцијењени примјерним владањем и одличним успјехом, као и свим онима који су препознати на регионалном и међународном нивоу као амбасадори васпитно-образовног система Српске.

''Њихови резултати и понашање представљају примјер вршњацима и доказ да се знање, труд и исправне вриједности међусобно надопуњују и воде ка личном и друштвеном успјеху“, рекао је Голубовић за Срну.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

Лажна узбуна: У овим школама се наставља настава

Он је истакао да, осим знања и образовних успјеха, велики значај има да се ученици током школовања препознају и по врлинама које носе – поштовању, заједништву, солидарности, примјерном понашању и јасном опредјељењу за ненасиље.

''Управо те вриједности чине темељ нашег здравог школског окружења и доприносе томе да наше школе буду мјесто у којем се, осим знања, његују одговорност и међусобно уважавање, на понос школе, породице, шире заједнице и Републике Српске“, поручио је Голубовић.

Подијели:

Тагови:

školski raspust

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Родитељи траже краће школске распусте: 'Најтежи период у години'

Свијет

Родитељи траже краће школске распусте: 'Најтежи период у години'

5 мј

0
Распуст за основце и средњошколце од 24. децембра до 20. јануара

Србија

Распуст за основце и средњошколце од 24. децембра до 20. јануара

1 год

0
Ђаци поново на распуст?

Србија

Ђаци поново на распуст?

1 год

0
Први дан нове школске године: ''Ваљало би да је распуст још мало трајао''

Друштво

Први дан нове школске године: ''Ваљало би да је распуст још мало трајао''

1 год

0

Више из рубрике

На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај

Друштво

На Сремској Рачи успорен теретни саобраћај

2 ч

0
Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

Друштво

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

4 ч

2
Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

Друштво

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

4 ч

0
Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

Друштво

Ограничене посјете пацијентима на УКЦ Тузла

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner