Logo
Large banner

Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Извор:

Телеграф

25.02.2026

15:48

Коментари:

0
Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Поп пјевачица Гоца Тржан се дотакла тема о којима ријетко говори у јавности, односу са својим бившим супругом Иваном Маринковићем, али и његовој вези са ријалити учесницом Миљаном Кулић са којом има сина Жељка.

Гоца Тржан је недавно гостовала у подкасту код Бокија 13 гдје је изненадила многе својим ставом о Миљани, истичући да је имала прилику да је упозна када је наступала у ријалитију. Умјесто осуде, пјевачица је за њу имала ријечи разумијевања.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Свештеник упозорио на грешку коју многи вјерници праве: ''Такви не би били примљени у Цркву''

- Мислим да је Миљана једна наивно искрена особа, да је јако добар лик да, и да у њој нема трунке зла, да је бенава, блесава скроз, непромишљена - рекла је Гоца и објаснила како је дошло до њиховог сусрета:

- Нас двије смо се упознале. Пјевала сам у Задрузи мислећи да идем да пјевам Жељку на рођенданској журци. Отпјевала сам пар пјесама, лијепо сам се поздравила са њом. Мислим да је она често злоупотријебљена - навела је Гоца.

О односу ћерке Лене и Ивана Маринковића

Иако је Иван отац њеног дјетета, а са Миљаном има сина, Гоца је истакла да се не мијеша у те односе, али да има јасан став када је у питању њена ћерка Лена и њен избор да ли ће имати контакт са оцем Иваном Маринковићем.

zena lisice hapsenje pixabay

Регион

Откривен кокаин у организму трогодишње дјевојчице, ухапшена мајка

- Знам да је направио дијете Миљани Кулић, али генерално не гледам никако на ту ситуацију. Мој став је да ја немам право да свом дјетету стварам притисак да има контакт са неким са ким не жели - била је изричита пјевачица.

Тржанова је на крају поентирала дефиницијом породице, наглашавајући да биолошка веза не подразумијева нужно и блискост.

- То није наш живот, те приче крв није вода…То што је неко крвни сродник не значи да ти је породица и фамилија. Породица је љубав, заједниство, блискост, поштовање. Брат је оно што ти мајка роди то је мој став - закључила је Гоца.

Подијели:

Тагови :

Goca Tržan

Миљана Кулић

Ivan Marinković

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Регион

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

2 ч

0
Витез седам краљевстава

Култура

Шта знамо о другој сезони серије Витез седам краљевстава

2 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Шмитове интервенције у буџет и изборни процес - дерогирање институција

2 ч

1
Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

Здравље

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве

2 ч

0

Више из рубрике

Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Сцена

Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

5 ч

0
Aca Amadeus

Сцена

Аца Амадеус извријеђао кћерку: Она је јако болесна, озбиљно се лијечи

5 ч

0
Милица Дабовић

Сцена

“То је бизнис, говоре ми да сам к**ва” Милица Дабовић о заради, раскринкала ожењене: Ево шта јој плаћају

6 ч

0
Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Сцена

Не може да се опорави од губитка другарице: Драгана Беквалац подијелила потресну објаву "Свако своје небо..."

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

17

26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner