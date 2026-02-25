Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Извор:
Телеграф
25.02.2026
15:48
Поп пјевачица Гоца Тржан се дотакла тема о којима ријетко говори у јавности, односу са својим бившим супругом Иваном Маринковићем, али и његовој вези са ријалити учесницом Миљаном Кулић са којом има сина Жељка.
Гоца Тржан је недавно гостовала у подкасту код Бокија 13 гдје је изненадила многе својим ставом о Миљани, истичући да је имала прилику да је упозна када је наступала у ријалитију. Умјесто осуде, пјевачица је за њу имала ријечи разумијевања.
- Мислим да је Миљана једна наивно искрена особа, да је јако добар лик да, и да у њој нема трунке зла, да је бенава, блесава скроз, непромишљена - рекла је Гоца и објаснила како је дошло до њиховог сусрета:
- Нас двије смо се упознале. Пјевала сам у Задрузи мислећи да идем да пјевам Жељку на рођенданској журци. Отпјевала сам пар пјесама, лијепо сам се поздравила са њом. Мислим да је она често злоупотријебљена - навела је Гоца.
Иако је Иван отац њеног дјетета, а са Миљаном има сина, Гоца је истакла да се не мијеша у те односе, али да има јасан став када је у питању њена ћерка Лена и њен избор да ли ће имати контакт са оцем Иваном Маринковићем.
- Знам да је направио дијете Миљани Кулић, али генерално не гледам никако на ту ситуацију. Мој став је да ја немам право да свом дјетету стварам притисак да има контакт са неким са ким не жели - била је изричита пјевачица.
Тржанова је на крају поентирала дефиницијом породице, наглашавајући да биолошка веза не подразумијева нужно и блискост.
- То није наш живот, те приче крв није вода…То што је неко крвни сродник не значи да ти је породица и фамилија. Породица је љубав, заједниство, блискост, поштовање. Брат је оно што ти мајка роди то је мој став - закључила је Гоца.
