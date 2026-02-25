Logo
Аца Амадеус извријеђао кћерку: Она је јако болесна, озбиљно се лијечи

Блиц

25.02.2026

12:13

Aca Amadeus
Фото: Printscreen/Youtube

В.С. кћерка Александра Станимировића, познатијег као Аца Амадеус изнијела је низ оптужби на рачун свог оца, а сада се музичар огласио. Аца Амадеус тврди да је његова насљедница изманипулисана од стране његове бивше жене.

Наиме, Аца каже како је све испричала под утицајем његове бивше супруге С.С.

– Против мене је одбачена кривична пријава у Београду и ослобођен сам свега. Моја кћерка је изманипулисана од стране своје мајке. Она је јако болесна, озбиљно се лијечи на психијатрији. Ја ћу сада због свих ових лажи поднијети нову пријаву против моје бивше жене, а већ сам тужио њу и таста за крађу јер су ми упали на посјед и опљачкали ме – тврди Аца за домаће медије.

– Што се тиче кћеркиних тврдњи да сам на интимном снимку ја са њеном мајком и то је лаж. На њему се чује да је ученик у питању. Како моја кћерка може да каже то? Јел гледала снимак? Дајте да будемо озбиљни – закључио је Станимировић за домаће медије.

Аца Амадеус

Сцена

Кћерка Аце Амадеуса брани мајку: Шишао нас је и тукао, а мајку је тјерао да се дрогира

Кћерка о оцу: “То је његова срамота, он је са мајком на интимном снимку”

Кћерка се због оптужби оца на рачун њене мајке огласила, те истакла да не постоји интимни снимак њене мајке са учеником, како је Аца Амадеус тврдио.

– Није нормално да један отац, какав год да је он, јавно изговори овакве ствари. Ако ни због чега другог, онда због свог д‌јетета и бивше жене. То је његова срамота. Није нормално да овако јавно блати и себе и нас. Ми му ништа нисмо криве. Он је мене претукао прије неколико мјесеци. Сад живим с мамом у Нишу. Тукао ме је и ошишао због једне тоталне глупости и неспоразума с мојим друштвом. Баш је био агресиван. Сазнала сам да се он дрогира. На снимку који је изашао у јавност моја мајка је претучена и на силу натјерана да повуче линију (кокаин, прим. аут.). Он то све објављује из неког свог бијеса и хира. Надам се да ће све ово да се стиша, јер је ово најприје његова срамота као јавне личности.

– Нисам ни у каквим односима са оцем. Немамо контакт. Само сам га сад звала, прије можда пола сата, да му кажем да није у реду ово што прича. Он каже да он мене воли и да сам ја његово дијете. Ја не падам на те ријечи, само на д‌јела. Никад у животу није био ту за мене. Не памтим га ни из д‌јетињства. Стално је радио и био с неким д‌јевојкама. Није се тад сјетио да има кћерку. Он је све ово објавио јавно јер је у својој глави умислио да смо ми њега издале, јер смо ми отишле од њега. Кад ме је истукао, ја сам позвала свог деку да дође по нас. Биле смо јако уплашене. Психички је злостављао маму. Сад нам се свети јер смо побјегле од њега. Сазнала сам да тата узима кокаин. Да ту није умијешана дрога, зашто би он све ово радио – тврди она.

Она је прокоментарисала и очеве тврдње да на интернету постоји интимни снимак њене мајке са учеником.

– То није истина. Моја мајка га никад у животу није преварила, а заједно су били од 14. године. Никад није имала другог мушкарца осим њега, а он је њу током брака стално варао. Имао је једну везу од шест година, а другу од двије године. Кад сам била мала, ја сам се једне ноћи пробудила и вид‌јела га у кревету поред друге жене. Тај ученик о коме он говори је мамин бивши ученик. Они су се дописивали само професионално, никаква интима. Она д‌јецу из школе, с којом ради, гледа као своју. Он је све то испројектовао у својој глави. Нисам вид‌јела тај интимни снимак. На том снимку је моја мама с њим у кревету, а не са учеником. То ми је мама рекла. Тата их је тајно снимио у стану током односа. Претукао је и маму, натјерао ју је и присилио физички да повуче линију. Мама је јако потресена, плаче и под стресом је цијели дан. Тата каже да је на том снимку неко други, а не он. Мама се сјећа кад је тај њихов снимак настао – тврди и наставља:

– Кад бих сад срела тату на улици, уплашила бих се. Он нас уходи, нормално да ми није свеједно. Све је то због дроге. Скоро ми је написао поруку с непознатог броја да ће ми убити мајку. Што се тиче пријава полицији, ми смо га пријавиле за упад у стан. Тад нам је украо све ствари из стана. То је било кад су се они већ били развели. Пријавиле смо га и за пријетње, бушио је гуме нама и мојим сестрама. Платио је свог другара кога је снимила камера. Поново ћемо га пријавити јер је ово прешло сваку границу. Ми му желимо све најбоље, а он нас не оставља на миру – тврди кћерка Аце Амадеуса, преноси Курир.

Александар Станимировић

