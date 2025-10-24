Logo

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

24.10.2025

13:22

Коментари:

0
Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме
Фото: Youtube/MediaBiro/screenshot

Пјевач Амадеус бенда, Бојан Тасић Џаја, како су медији пренијели 18. октобра, хитно је примљен у Ургентни центар након што му је изненада позлило.

Тим из београдског ресторана у ком је то вече требало да наступа Амадеус бенд, огласио се тада на Инстаграму.

''Нажалост због здравствених разлога Амадеус бенд није могао да наступа вечерас. Али адекватна замјена ће бити задужена за вечерашњу атмосферу'', поручили су они том приликом.

amadeus kombi

Сцена

Огласили се чланови Амадеус бенда: Откривен разлог несреће

''Пјевач изгледа и даље није оздравио, па је на официјалном профилу Амадеус бенда саопштено да се отказују сви предстојећи наступи у Словенији. Због здравствених проблема наступи у Словенији су отказани'', пише у саопштењу Амадеус бенда.

Подсјетимо, након вијести да је хоспитализован, Џаја се огласио за Телеграф и открио шта се заправо догодило, као и како се осјећа.

''Нисам баш најбоље, лежим код куће. Имао сам бол у стомаку и тако сам завршио у Хитној. Добио сам терапију и инфузију, али нисам још скроз добро. Надам се да ће бити боље'', рекао је пјевач, па објаснио детаљније:

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Сцена

Тешка несрећа: Преврнуо се комби Амадеус бенда, сви чланови били унутра

''Нисам имао мучнину, само неописив бол у стомаку. Требало је да вечерас да радим у београдском ресторану, али смо морали да откажемо јер нисам могао да стојим на ногама. Љекари су искључили могућност да је жуч или камен у бубрегу, мислим да је гастритис у питању, па сам добио терапију везано за то. Под терапијом сам и на редукованој исхрани'', рекао нам је Џаја тада, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Amadeus bend

nastup

otkazani koncerti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рамбо Амадеус објавио нову пјесму

Култура

Рамбо Амадеус објавио нову пјесму

7 мј

0
Бивша жена Рамба Амадеуса у вези са његовим кумом

Сцена

Бивша жена Рамба Амадеуса у вези са његовим кумом

10 мј

0
Тешка несрећа: Преврнуо се комби Амадеус бенда, сви чланови били унутра

Сцена

Тешка несрећа: Преврнуо се комби Амадеус бенда, сви чланови били унутра

2 мј

0
Огласили се чланови Амадеус бенда: Откривен разлог несреће

Сцена

Огласили се чланови Амадеус бенда: Откривен разлог несреће

2 мј

0

Више из рубрике

Емина Јаховић о Мустафи Сандалу: Развели смо се на тако чудан начин

Сцена

Емина Јаховић о Мустафи Сандалу: Развели смо се на тако чудан начин

1 ч

0
Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

Сцена

Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

6 ч

0
Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

Сцена

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

7 ч

0
Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

Сцена

Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner