Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

24.10.2025
13:22
Коментари:0
Пјевач Амадеус бенда, Бојан Тасић Џаја, како су медији пренијели 18. октобра, хитно је примљен у Ургентни центар након што му је изненада позлило.
Тим из београдског ресторана у ком је то вече требало да наступа Амадеус бенд, огласио се тада на Инстаграму.
''Нажалост због здравствених разлога Амадеус бенд није могао да наступа вечерас. Али адекватна замјена ће бити задужена за вечерашњу атмосферу'', поручили су они том приликом.
Огласили се чланови Амадеус бенда: Откривен разлог несреће
''Пјевач изгледа и даље није оздравио, па је на официјалном профилу Амадеус бенда саопштено да се отказују сви предстојећи наступи у Словенији. Због здравствених проблема наступи у Словенији су отказани'', пише у саопштењу Амадеус бенда.
Подсјетимо, након вијести да је хоспитализован, Џаја се огласио за Телеграф и открио шта се заправо догодило, као и како се осјећа.
''Нисам баш најбоље, лежим код куће. Имао сам бол у стомаку и тако сам завршио у Хитној. Добио сам терапију и инфузију, али нисам још скроз добро. Надам се да ће бити боље'', рекао је пјевач, па објаснио детаљније:
Тешка несрећа: Преврнуо се комби Амадеус бенда, сви чланови били унутра
''Нисам имао мучнину, само неописив бол у стомаку. Требало је да вечерас да радим у београдском ресторану, али смо морали да откажемо јер нисам могао да стојим на ногама. Љекари су искључили могућност да је жуч или камен у бубрегу, мислим да је гастритис у питању, па сам добио терапију везано за то. Под терапијом сам и на редукованој исхрани'', рекао нам је Џаја тада, преноси Телеграф.
