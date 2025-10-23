Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

23.10.2025
22:41
Коментари:0
Пјевачица Вишња Петровић открила је једну занимљивост о себи.
Вишња Петровић је недавно признала да је више пута тражила помоћ љекара због преждеравања.
Наиме, на питање водитељке да ли је истина да је у истом тренутку појела баклаву, тулумбу, урмашицу и врелу лазању, одговорила је:
"Ја сам особа која је четири пута ишла у хитну помоћ у животу због преждеравања. И на крају ме та нека жена препозна и некако сам увијек качила њену смјену и само ми је рекла: ‘Хидрирај се и иди кући'“, рекла је она, преноси „Блиц“.
Ипак, истиче да никада није имала проблема са вишком килограма.
Свијет
Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару
"То је било прије, али никада нисам ја имала неку ненормалну килажу. Међутим, ја сам мала жена која можда поједе много. Е, онда сам схватила да ме то чини тромом и нерасположеном и да ја само кад поједем шећер, да ме рока инсулин у једном тренутку и онда ме спусти" истакла је она за Адриа ТВ и закључила:
"И онда сам навикла да све дозирам. Навикла сам да не једем тај дан кад радим и онако све свела на минимум и да сам у складу са својим телом и са својом душом. То ми је јако важно".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму