Logo

Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару

23.10.2025

22:10

Коментари:

0
Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару

Џастин Гурола, учитељица из Калифорније, која је претрпјела тешке повреде након пада на неравном тротоару, добила је одштету од 7,5 милиона долара (око 6,5 милиона евра) од града Витијер.

Она је 2018. године, шетала улицом Ел Ранчо Драјв када јој је нога запела за тротоар, након чега је пала лицем право на бетон. Сломила је зглоб, лакат и носну кост, задобила огреботине на колену и дубоку посјекотину на усни.

Током прегледа у болници, снимци су открили и крварење у мозгу.

Љекари су потврдили да је несрећа узроковала благу трауматску повреду, која јој је трајно промијенила живот.

Према тврдњама њених адвоката, град је годинама игнорисао упозорења да дрвеће својим корјењем подиже тротоаре, све док се несрећа није догодила.

"Тек тада је уведен систем редовних инспекција", преноси Daily Mail.

Прошле седмице, порота округа Лос Анђелес прогласила је град одговорним за повреде које је Гурола задобила. Закључили су да је немар у одржавању јавних површина директно довео до инцидента.

Учитељици је додељена одштета од 7,5 милиона долара - за године бола, скупе медицинске трошкове и трајне посљедице повреда.

"Град Витијер није испунио основну дужност да заштити грађане. Више су бринули о дрвећу него о људима", изјавио је адвокат Ник Роули.

Иако се вратила на посао, више не може да предаје у учионици, већ ради на административним пословима.

"Седам година је дуг пут опоравка, физичког и емоционалног. Недавно је завршила другу операцију кољена и сада се нада да ће уз добијену одштету моћи да приушти све потребне терапије и рехабилитације", казао је адвокат.

Подијели:

Таг:

odšteta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

Два руска авиона ушла у ваздушни простор Литваније

1 ч

0
Ко је Лаура Лумер?

Свијет

Ко је Лаура Лумер?

1 ч

1
Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

Свијет

Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

2 ч

0
Мушкарац преминуо након угриза муве

Свијет

Мушкарац преминуо након угриза муве

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

22

22

Сорта купуса која није за кисељење: Распадне се у каци

22

10

Добила одштету 7,5 милиона долара након пада на неравном тротоару

21

47

Вучић о НИС-у: Узећемо ствар у своје руке

21

44

Централне вијести, 23.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner