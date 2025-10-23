Logo

Бијела кућа објавила у ком случају је још увијек могућ састанак Путина и Трампа

23.10.2025

20:15

Састанак руског предсједника Владимира Путина и америчког лидера Доналда Трампа је још увијек могућ, али треба да пружи опипљив позитиван резултат, објавила је Бијела кућа.

Самит није у потпуности уклоњена из агенде, може се одржати у неком моменту, истиче се у саопштењу.

- Састанак између ова два лидера је и даље на дневном реду. Предсједник и цијела администрација се надају да ће се то једног дана догодити. Али морамо бити уверени да ће овај састанак имати позитиван исход и да ће бити добро искоришћено вријеме предсједника (Трампа) - истакла је Керолин Левит, портпарол Бијеле куће.

Она је додала да амерички предсједник жели да види акцију од стране Русије, "не само причу".

Поред тога, она је оцијенила да је Бијела кућа увјерена у ефикасност нових санкција против Русије и да су оне огромне, као и да ће причинити велику штету Москви.

Према њеним ријечима, САД верују да ће нове санкције извршити притисак на руско руководство.

Бијела кућа такође тврди да је Индија смањила набавку руске нафте на Трампов захтјев.

