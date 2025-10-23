Logo

Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила

23.10.2025

17:06

Коментари:

0
Лула ће имати 80 година, али се опет кандидује за предсједника Бразила
Фото: Танјуг/АП

Бразилски предсједник Луис Инасио Лула да Силва најавио је да ће се кандидовати на предсједничким изборима у Бразилу који ће бити одржани сљедеће године.

"Имаћу 80 година, али будите увјерени да имам исту енергију као када сам имао 30. Кандидоваћу се за четврти предсједнички мандат", рекао је Лула током државне посјете Индонезији, пренијела је Срна.

Предсједнички избори у Бразилу биће одржани у октобру сљедеће године, подсјећа ТАСС.

Лула је крајем октобра 2022. године побиједио на предсједничким изборима са освојених 50,9 одсто гласова.

Љевичар Лула је побиједио тада актуелног шефа државе десничара Жаира Болсонара, који је добио 49,1 одсто гласова.

Инаугурација Луле одржана је 1. јануара 2023. године.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

Лула је током говора на инаугурацији рекао да ће ујединити подијељену земљу и обезбиједити да Бразилци "положе оружје које никада није требало да узму у руке".

"Владаћу за 215 милиона Бразилаца, а не само за оне који су гласали за мене. Не постоје два Бразила. Ми смо једна земља, један народ, једна велика нација", рекао је тада Лула.

