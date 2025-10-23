Logo

Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду

23.10.2025

15:54

Фото: Танјуг/АП

Украјина може постати стратешки партнер Европске уније, али не и чланица, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Желимо да Украјина буде дио ЕУ као наш стратешки партнер. Али не желимо и нећемо бити дио истог савеза са Украјином. Они не могу бити чланови ни наше војне ни економске уније", рекао је Орбан у обраћању учесницима Марша мира у Будимпешти.

Орбан је упозорио да би украјинско чланство донијело рат. "То би нама одузело новац и уништило нашу економију. Партнерство - да, чланство - не. То је оно што мађарски народ жели", истакао је Орбан.

Према његовим ријечима, подјела Украјине је већ на дневном реду.

Милорад Додик

Република Српска

''Трампови савезници упозоравају на нападе на Додика''

"Земље ЕУ говоре о подршци Украјини, али подјела Украјине је већ на дневном реду. Милијарде дате Украјини за њих нису потрошени новац већ инвестиције. Рат за њих није ноћна мора већ прилика. Заузимање земље, подјела земље у рату је најлакши начин", истакао је Орбан.

Орбан је навео да Украјина већ дуго није суверена.

"Украјина већ дуго није суверена, а свакако није независна. Њена судбина је већ у туђим рукама", рекао је мађарски премијер.

Виктор Орбан

