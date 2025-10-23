ЕУ санкционисала фирме из Кине и Индије у оквиру пакета мјера против Русије

Извор:
Европска унија је данас 23. октобра у оквиру 19. пакета мјера против Русије санкционисала и 12 кинеских и три индијске компаније.
Међу кинеским фирмама на које се односе казнене мјере су Сплендент технолоџис (Сплендент Technologies) и Чајна пурчејсинг груп (China Purchasing Гроуп), као и индијске Аеротраст авиејшн (Аеротруст Авиатион), Асценд авиејшн Индија (Асценд Авиатион Индиа) и Шри ентерпрајзис (Схрее Ентерприсес). Санкционисане су и тајландске фирме Согузо и ТЕЦГР.
Поред тога, Европска унија је забранила трансакције са пет руских банака почев од 12. новембра. У питању су Алфа банка, МТС банка, Абсолут банка, Земска банка и НКО "Истина".
Санкције обухватају и три банке у Таџикистану, две у Киргизији и платни систем Пејир (Payeer), као и бјелоруске и казахстанске банке повезане са руском VTB групом. ЕУ фирмама је забрањено директно или индиректно учествовање у трансакцијама са наведеним банкама, преноси Танјуг.
Министарство иностраних послова Естоније је навело и да је европским туристичким компанијама забрањено организовање путовања грађана ЕУ у Русију. Циљ је смањење прихода Русије и заштита туриста од ризика задржавања, напомиње званични Талин.
