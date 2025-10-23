Logo

Британска полиција открила руске шпијуне у Лондону

Б92

23.10.2025

13:59

Фото: Unsplash

Британска полиција саопштила је да је ухапсила тројицу мушкараца осумњичених да су помагали страној обавјештајној служби и да су кривична дјела повезана са Русијом.

Мушкарци, старости 48, 45 и 44 године, ухапшени су на адресама у западном и централном Лондону, у којима се врши претрес, а истрагу води антитерористичка полиција.

"Видимо све већи број оних које бисмо описали као 'посреднике' које регрутују стране обавјештајне службе и ова хапшења су директно повезана са нашим континуираним напорима да ометамо ову врсту активности", рекао је Доминик Мерфи, шеф лондонске полицијске јединице за борбу против тероризма.

