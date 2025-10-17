Logo

Стотину ватрогасаца гаси пожар у Лондону

Стотину ватрогасаца гаси пожар у Лондону
Фото: Танјуг/АП

У Лондону је избио пожар у продавници скијашке опреме и гаси га око 100 ватрогасаца, саопштила је Лондонска ватрогасна бригада (ЛВБ).

ЛВБ је додала да је ватрогасним екипама било потребно више од три сата да ставе пламен под контролу у продавници и радионици иза ње.

Из тог подручја евакуисано је око 15 људи, а становницима тог краја је речено да држе врата и прозоре затворене због дима, пренио је данас Скај њуз.

У саопштењу, ЛВБ је навела да је примила први позив око 18.30 часова у четвртак, по локалном времену, додајући да је позива било укупно 49.

Чишћење прозора

Савјети

Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

Званичници су рекли да су дио продавнице у приземљу, први и други спрат, подрум, као и дио једноспратне радионице у задњем дијелу продавнице, били у пламену.

На лице мјеста дошло је 15 ватрогасних возила, а за гашење пожара одозго коришћене су двије мердевине од 32 метра.

Узрок избијања пожара још увијек није познат. Нема извјештаја о повријеђенима.

У Форест Хилу, дијелу Лондона гдје је пожар избио, био је погођен и друмски и жељезнички саобраћај.

