Орбан: Будимпешта логичан избор за самит Русије и САД

Извор:
СРНА
17.10.2025
09:19
Коментари:0
Будимпешта је логичан избор за самит Русије и САД, пошто је Мађарска једина земља у Европи која је досљедно заговарала мир у посљедње три године, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је за радио-станицу "Кошут" рекао да, ако се размисли о томе, нема других опција.
"Много је локација изван Европе гдје такав састанак може бити одржан, на примјер, Аљаска, гдје је одржан први самит.
Али ако желе да се састану у Европи, брзо ће бити јасно да је Будимпешта једино мјесто у Европи гдје се данас такав састанак може одржати, јер смо ми већ три године једина земља која досљедно, отворено, гласно и активно заговара мир", навео је Орбан.
Према његовим ријечима, додатна предност Будимпеште су његови дугогодишњи добри односи са предсједницима САД и Русије.
Орбан је нагласио да предсједнике САД и Русије у Мађарској не чекају "политичка изненађења".
