Орбан: Будимпешта логичан избор за самит Русије и САД

Извор:

СРНА

17.10.2025

09:19

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Будимпешта је логичан избор за самит Русије и САД, пошто је Мађарска једина земља у Европи која је досљедно заговарала мир у посљедње три године, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је за радио-станицу "Кошут" рекао да, ако се размисли о томе, нема других опција.

"Много је локација изван Европе гдје такав састанак може бити одржан, на примјер, Аљаска, гдје је одржан први самит.

Али ако желе да се састану у Европи, брзо ће бити јасно да је Будимпешта једино мјесто у Европи гдје се данас такав састанак може одржати, јер смо ми већ три године једина земља која досљедно, отворено, гласно и активно заговара мир", навео је Орбан.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалер умро током меча

Према његовим ријечима, додатна предност Будимпеште су његови дугогодишњи добри односи са предсједницима САД и Русије.

Орбан је нагласио да предсједнике САД и Русије у Мађарској не чекају "политичка изненађења".

Виктор Орбан

