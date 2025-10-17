Logo

Русија: Испоруку "томахавка" схватићемо као непријатељски корак

Извор:

Sputnjik

17.10.2025

09:01

Moskva/Kremlj
Директор Спољнообавештајне службе Русије Сергеј Наришкин изјавио је да би Москва испоруке крстарећих ракета "томахавк" Украјини схватила као непријатељски корак, који би „значајно повећао ризике по глобалну безбједност“.

Према његовим ријечима, питање испорука тих ракета дјелимично је разматрано током јучерашњег телефонског разговора предсједника Русије и САД Владимира Путина и Доналда Трампа.

Наришкин је такође рекао и да се Запад није растао са „безумним“ сном о стратешком поразу Русије. Такође је напоменуо и да је циљ Запада уједно и сузбијање развоја Заједнице независних држава (ЗНД).

Он је указао да у Европи делује „партија рата“ која не жели мир и безбједност на континенту, док се истовремено биљеже покушаји појединих западних држава да испровоцирају дезинтеграционе процесе у оквиру ЗНД, пише Спутњик.

