Црногорском приморју пријети снажан земљотрес?

Извор:
Телеграф
17.10.2025
08:47
Коментари:0
Ризик од земљотреса један је од најдоминантнијих у Црној Гори, те се сваког тренутка може очекивати земљотрес у приморском дијелу територије јачине до 9 степени Меркалијеве скале, или земљотрес снаге као што је био 1979. године, рекла је гостујући у јутарњем програму Будилник, на Телевизији Е, начелница подручне јединице Бар Директората за заштиту и спашавање мр Пера Павлица Драгишић.
Јуче је обиљежен Међународни дан смањења ризика од природних катастрофа. Према степену угрожености од пожара, каже Павлица Драгишић, Црна Гора спада у ред веома високо ризичних подручја, посебно се то односи, истиче она, на црногорско приморје.
"Како идемо према сјеверу Црне Горе та снага је мања, али свакако уколико бисмо направили неку паралелу између штета које смо тада имали 1979. године и степена урбанизације и стања инфраструктуре коју сада имамо проблема има много."
"Примјера ради, Национални план заштите од земљотреса и дио општинских планова су анализирали детаљно стање, препознали проблеме и предложили одређене мјере."
"У пракси има доста проблема, од тога да се не поштују стандарди у градњи у сеизмички активним подручјима, преко одређеног лошег планског управљања одређеним просторима, превеликој спратности у одређеним зонама гдје су препоруке и након тог земљотреса биле да се не прелази преко 4 спрата, а 8 спратова да буде неки максимум, зависно од начина изградње и слично."
"Посебну пажњу када су земљотреси у питању обраћамо на објекте гдје се окупља и борави јако велики број особа, а то су превасходно школе", закључила је Павлица Драгишић.
Апел за грађане, институције и све субјекте у друштву је да се у већој мјери припремају за заштиту и спасавање, ризике, а Директорат за заштиту и спасавање стоји на располагању за стручну помоћ, информације, едукацију.
"На основу општинских планова заштите и спасавања од пожара урађена је анализа за посљедњих 20 година и наравно тај ризик је један од најдоминантнијих у Црној Гори. Пожари се дијеле на пожаре на отвореном простору, али имамо не мање важне и битне пожаре у затвореном простору. Ово љето је било са највећим бројем пожара, веома озбиљних, веома захтјевних. Морам нагласити утицај климатских промјена, морам нагласити да је МУП Црне Горе за заштиту и спасавање у анализи ризика која је урађена 2021.године управо третирао 9 доминантних ризика, један од њих су свакако пожари на отвореном простору, тада смо урадили одређени број сценарија са највјероватнијим и најгорим могућим догађајима те врсте, али такође смо направили ту повезницу са климатским промјенама", рекла је Павлица-Драгишић.
Она подсјећа да су овог љета пожари били на готово цијелој територији Црне Горе, истовремено по десетак пожара и на основу неких брзих анализа и провјера на терену утврдило се да има доста људског фактора као узрочника пожара, због чега је било, како истиче, неопходно затражити међународну помоћ.
Сматра да је Црна Гора мали систем који не може да има скуп систем заштите спасавања, већ је главни начин функционисања управо координација свих расположивих снага и средстава.
"Ми можемо тражити међународну помоћ, а такође и ми можемо наше тимове слати уколико за тим постоји потреба и захтјев. Црна Гора је већ три пута слала свој међународни тим за заштиту и спасавање од рушења у Албанију, Турску, а такође и за вријеме посљедњих екстремних временских непогода и поплава у БиХ", истакла је Павлица-Драгишић.
9 степени по Меркалију одговара отприлике земљотресу јачине 7,0–7,5 по Рихтеру, што је изузетно снажан потрес - попут оног који је погодио Црну Гору 1979. године (7,0 Рихтера).
