Старијем мушкарцу украдено неколико хиљада евра: Појавила се нова подмукла интернет превара

Према наводима полиције, 76-годишњак је 14. октобра примио више позива на свој мобилни телефон. Непозната особа с друге стране линије увјерила га је да на "њиховој платформи" има 5.000 евра које је потребно пребацити на његов банковни рачун.

Нажалост, на наговор преваранта, оштећени је открио податке о свом банковном рачуну и информације из апликације за мобилно банкарство. Тек накнадном провјером утврдио је да му је с рачуна исплаћено неколико хиљада евра.

Полицијски службеници спроводе криминалистичко истраживање како би пронашли починиоца. Против непознате особе поднијета је кривична пријава надлежном тужилаштву због кривичног дјела преваре.

Како се заштитити од преваре?

Полиција је поново упутила апел грађанима да буду изузетно опрезни приликом комуникације с непознатим особама, посебно када је у питању новац. Будите сумњичави према позивима и порукама у којима вас обавјештавају да сте остварили неочекивани добитак. Преваранти често користе основне информације о вама које пронађу на интернету, на примјер на друштвеним мрежама. Немојте претпостављати да је позивалац легитиман само зато што зна неке ваше податке.

Провјерите идентитет позиваоца

Ако примите сумњив позив, запишите број са ког вас зову и реците да ћете их позвати назад. Како бисте провјерили њихов идентитет, самостално пронађите званични број компаније или организације коју наводно представљају и контактирајте их директно. Никада не провјеравајте идентитет користећи број који су вам они дали.

Кључно правило за уплате

Полиција наглашава: никада не делите свој ПИН или лозинку за електронско банкарство. Једини подаци потребни да вам неко уплати новац на рачун су ваше име, презиме и ИБАН. Ако вас неко, наводно да би вам уплатио новац, тражи број ваше картице, ЦВВ/ЦВЦ број и потврду трансакције путем ПИН-а, будите сигурни: ради се о превари!