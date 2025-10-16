Logo

Четворо дјеце и једна одрасла особа отровали се хемикалијама на базену

Танјуг

16.10.2025

15:49

Четворо дјеце и једна одрасла особа отровали се хемикалијама на базену
Фото: Pixabay

Због испаравања хемикалија на пољудском пазену у Сплиту пет особа је данас завршило у болници.

Из установе Спортски објекти појаснили су да је до инцидента дошло мијешањем хлора и киселене током испирања система.

Сплит невријеме

Регион

Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови

Интензиван и неугодан мирис проширио се вентилаципним системом.

Са базена су евакуисани сви посјетиоци, а двоје дјеце од осам и 12 година, због надражајног учинка плина и респираторних потешкоћа хоспитализирано је на Дечијој клиници КБЦ-а Сплит гдје обрада траје, пренијели су сплитски медији.

policija njemacka

Свијет

Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

Кристина Битанга, портпарол КБЦ-а Сплит рекла је да је у међувремену помоћ у сплитској болници затражило још двоје дјеце и једна одрасла особа, али да се њихово стање још увијек утврђује медицинском обрадом.

