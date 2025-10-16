Четворо дјеце и једна одрасла особа отровали се хемикалијама на базену

Извор:
16.10.2025
Због испаравања хемикалија на пољудском пазену у Сплиту пет особа је данас завршило у болници.
Из установе Спортски објекти појаснили су да је до инцидента дошло мијешањем хлора и киселене током испирања система.
Интензиван и неугодан мирис проширио се вентилаципним системом.
Са базена су евакуисани сви посјетиоци, а двоје дјеце од осам и 12 година, због надражајног учинка плина и респираторних потешкоћа хоспитализирано је на Дечијој клиници КБЦ-а Сплит гдје обрада траје, пренијели су сплитски медији.
Кристина Битанга, портпарол КБЦ-а Сплит рекла је да је у међувремену помоћ у сплитској болници затражило још двоје дјеце и једна одрасла особа, али да се њихово стање још увијек утврђује медицинском обрадом.
