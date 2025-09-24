Logo

Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови

Извор:

СРНА

24.09.2025

16:24

Коментари:

0
Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови
Фото: Printscreen/Facebook/Šibenik Meteo

Снажно невријеме праћено грмљавином и јаком кишом погодило је данас приобални дио Шибенско-книнске жупаније, гдје су створени проблеми у саобраћају, улице и подруми су поплављени, а потопљен је и аеродром у Сплиту, због чега поједини летови касне.

Саобраћај је отежан на градским саобраћајницама у Шибенику због бујица и избијених шахтова, преносе хрватски медији.

Жупанијски ватрогасни командир Дарко Дукић рекао је да су ватрогасци на терену и да су досад имали 10 интервенција испумпавања воде у Водицама, три у Шибенику и по једну у Билицама и Скрадину.

Хрватски медији преносе да је на подручју Трибуња и Совља, према процјенама "Шибеник метеа", пала највећа количина кише, око 150 литара по метру квадратном.

Начелник општине Трибуње Марко Грубелића рекао је да је потопљено 10 бродица у Совљу, уништене су јавне површине у Тисном, те локалне саобраћајнице и мјесни путеви који су недавно обновљени.

Неки аутомобили су остали блокирани на остацима асфалта.

Велика количина кише пала је и у Сплиту, што је довело до кашњења летова.

Подијели:

Тагови:

Split

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аеродром Сплит поплава

Регион

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

2 ч

0
Драма пред суђење убици Алији Балијагићу, адвокат жели да напусти предмет

Регион

Драма пред суђење убици Алији Балијагићу, адвокат жели да напусти предмет

4 ч

0
Страшно невријеме у Далмацији: Поплаве праве хаос, интервенисали и ватрогасци!

Регион

Страшно невријеме у Далмацији: Поплаве праве хаос, интервенисали и ватрогасци!

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Детаљи убиства бившег ХДЗ-овца: Забили му се у ауто, па га онда упуцали

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

03

Дани Српске у Србији сутра у четири града

18

02

Каменац, мрље и непријатни мириси ће нестати: Уз помоћ овога судопера ће бити као нова

17

57

Мајка га оставила као бебу уз само једну поруку: Годинама касније дочекало га је дирљиво изненађење

17

54

Теодора Џехверовић није могла да сакрије сузе, похвлавила се новим станом

17

49

Трик који топи масноћу за пар минута: Без рибања и губљења живаца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner