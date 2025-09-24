Потоп у Сплиту! Поплављен аеродром, бујице, избијени шахтови

Извор:
СРНА
24.09.2025
16:24
Коментари:0
Снажно невријеме праћено грмљавином и јаком кишом погодило је данас приобални дио Шибенско-книнске жупаније, гдје су створени проблеми у саобраћају, улице и подруми су поплављени, а потопљен је и аеродром у Сплиту, због чега поједини летови касне.
Саобраћај је отежан на градским саобраћајницама у Шибенику због бујица и избијених шахтова, преносе хрватски медији.
Жупанијски ватрогасни командир Дарко Дукић рекао је да су ватрогасци на терену и да су досад имали 10 интервенција испумпавања воде у Водицама, три у Шибенику и по једну у Билицама и Скрадину.
Хрватски медији преносе да је на подручју Трибуња и Совља, према процјенама "Шибеник метеа", пала највећа количина кише, око 150 литара по метру квадратном.
Начелник општине Трибуње Марко Грубелића рекао је да је потопљено 10 бродица у Совљу, уништене су јавне површине у Тисном, те локалне саобраћајнице и мјесни путеви који су недавно обновљени.
Неки аутомобили су остали блокирани на остацима асфалта.
Велика количина кише пала је и у Сплиту, што је довело до кашњења летова.
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму