Страшно невријеме у Далмацији: Поплаве праве хаос, интервенисали и ватрогасци!

Извор:

Курир

24.09.2025

13:58

Страшно невријеме у Далмацији: Поплаве праве хаос, интервенисали и ватрогасци!
Фото: Printscreen/Facebook/Dalmacija danas

Нова временска промјена јуче је утицала на вријеме на сјеверном Јадрану и дијелу западне унутрашњости, а током сриједе њен утицај се постепено шири на Далмацију.

Током јутра, киша, пљускови и грмљавина погодили су северну и дио средње Далмације. ДХМЗ је јутрос, у оквиру МетеоАларм система, издао црвени, највиши степен упозорења на опасне временске појаве, за велики дио Јадрана. Конкретно, за Далмацију се предвиђа могућност преко 90 литара кише по квадратном метру. Али, то се већ остварило

У посљедња 24 сата највише кише пало је на ширем подручју Задра и Шибеника. Према доступним подацима, апсолутни рекордер је Крковић са 173 литра по квадратном метру.

Обилне падавине су забележене и на острвима - на примјер, на Дугом отоку (Савар) пало је 73,6 литара, у Пировцу 71,1 литар, а на Цресу (Пунта Крижа) 59,4 литра.

Генерално, посљедња 24 сата донијела су веома обилне кише, посебно у залеђу Шибеника и Равних Котара, гдје је локално пало више од 150 литара кише по квадратном метру, што је вишеструко више од мјесечног просјека у само једном дану.

Нажалост, олујни облаци се стално формирају изнад подручја Трибуња, тако да ће се већ екстремне количине падавина додатно повећати. Пријављене су бујичне поплаве и интервенције ватрогасаца.

Подручја са падавинама су знатно хладнија од подручја гдје оне нису стигле. На примјер, подручја Задра и Шибеника мјере 19°C, док је према југу Далмације и до 26°C.

На Јадрану дува умјерен до јак јужни ветар, а у Сплиту је достигнут веома јак просјек од 13,2 m/s, а југо биљежи олујне ударе. Због вјетра је обустављена катамаранска линија Сплит-Бол-Јелса.

Јужни вјетар ће дувати у средњој и јужној Далмацији до краја сриједе, затим ће скренути на источни и престати. Главнина кише у средњој и јужној Далмацији се и даље очекује, а локално се очекују и јаке грмљавине.

У четвртак ће бити промјенљиво, мада је уз више сунца него у сриједу и даље могућа повремена слаба киша. Петак и субота ће бити углавном сунчано, а недеља ће бити променљивија и хладнија.

