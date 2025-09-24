Logo

Ухапшен осумњичени за убиство хрватског политичара

Извор:

Индекс

24.09.2025

07:26

Коментари:

0
Зоран Гргић, бивши ХДЗ-овац убијен код Славонског Брода
Фото: Screenshot / YouTube

Бродско-посавска полиција саопштила је да је данас око 18 сати на подручју општине Гарчин дошло до пуцњаве у којој је убијена једна особа.

Упркос покушајима реанимације, мушкарац је преминуо од задобијених повреда, а осумњичени је ухапшен.

Локални медији пишу да се злочин догодио у селу Шушњевци у општини Буковље. Како незванично сазнаје 035портал, убијен је 61-годишњи Зоран Гргић.

