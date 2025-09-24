Ухапшен осумњичени за убиство хрватског политичара

Извор:
Бродско-посавска полиција саопштила је да је данас око 18 сати на подручју општине Гарчин дошло до пуцњаве у којој је убијена једна особа.
Упркос покушајима реанимације, мушкарац је преминуо од задобијених повреда, а осумњичени је ухапшен.
Локални медији пишу да се злочин догодио у селу Шушњевци у општини Буковље. Како незванично сазнаје 035портал, убијен је 61-годишњи Зоран Гргић.
