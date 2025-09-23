Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

Извор:
Како би заштитили увале од прекомјерног сидрења и испуштања фекалија - Шолтани ће ускоро запослити поморске редаре.
Одлучило је то данас Општинско вијеће, а у увођењу реда очекују и помоћ Лучке капетаније и поморске полиције - јер ситуација на терену, неријетко, измиче контроли, јавља ХРТ. Брод до брода, купачи, фекалије и смеће у мору, и по хиљаде гостију на дан. Без контроле и забране, свако ради што хоће.
Како би увела ред - општина Шолта запослиће два поморска редара. Досад их нису имали. Мјештани задовољни, али и сумњичави.
"Имате јако арогантних људи, имате јако богатих људи који се понашају као да је цијели свијет њихов, значи сад кад он дође наплатити казну или упозорити, шта ће бити", запитао се Шолтанин Вјекослав Бурица.
Стање на терену, кажу Шолтани, често је на ивици физичког обрачуна.
"Лучка управа нас увјерава, кад нађемо поморске редаре и кад они почну дјеловати, писати казне, санкционират,и да ће све онда ићи. Нисмо сто посто увјерени, али пустимо времену да покаже", потврдила је Наташа Благаић, предсједница Општинског вијећа Шолте.
Редарима ће општина морати купити и пловило, а желе Шолтани и заштиту поморских полицајаца, и само свога - лучког капетана. Да ускочи кад ситуација у акваторијуму измакне контроли.
"Мислим да би била велика помоћ када би он дошао ту, имају кућу у Рогачу са станом, ево сад чујем од њих да унутра нема нити воде", истакао је Никола Цецић Карузић, начелник општине Шолта.
Туристима је море разонода, а нама живот - поручују.
"Мислим да овдје треба брзо дјеловати. Нисмо против наутичког туризма, штавише, ми од њега живимо, то јест наши угоститељи, ресторани су отворени седам мјесеци, и то је управо допринос наутичком туризму, али ономе легалноме, који поштује правила", додао је Цецић Карузић.
Зато се надају и подршци ресорног министарства.
"Надам се да ће и министарство, према том Закону о поморском добру и лукама, основати једно посебно тијело које ће координирати свима нама", надовезала се Благаић.
Није ово само проблем Шолте, само су се први побунили. Стихијски туризам проблем је свих хрватских острва, истичу, сидрење треба ограничити, а море и подморје заштитити прије него што буде прекасно.
