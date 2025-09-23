Logo

Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Извор:

Индекс

23.09.2025

18:08

Коментари:

0
Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме
Фото: ТикТок/ whoopsee.it

У новом интервјуу проговорила је о повлачењу из Холивуда и притиску са којим се носила.

Посљедњу велику улогу 35-годишња глумица одиграла је 2019. године у филму "Мале жене".

У интервјуу за Hollywood Authentic, на питање да ли јој недостаје глума, признала је да је имала невјероватну срећу.

"На неки начин сам стварно добила на лутрији са глумом, и оно што ми се догодило је веома необично. Али већа компонента од посла је промоција и продаја тог умјетничког дјела. Равнотежа тога може прилично да се поремети. Бићу искрена и конкретна и рећи да ми не недостаје продаја. Сматрала сам то прилично разорним за душу", рекла је Ема Вотсон.

Упркос томе, нагласила је да јој глума као занат много недостаје.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Европски парламент показао своје лице бранећи особе умијешане у криминалне активности

"Потпуно заборавити на све остало на свијету осим на тај један тренутак – то је тако интензиван облик медитације, јер једноставно не можете бити нигдје другде. То је веома ослобађајуће", додала је.

Глумица је додала како јој недостаје осјећај да ради "мали дио онога у чему је заправо уживала", али не и притисак који долази с тим.

"То ми много недостаје. Али не недостаје ми притисак. Заборавила сам колико је био интензиван", искрена је.

Ема Вотсон је загонетно најавила да "ради на нечему што никада раније није", не откривајући више детаља, преноси Index.hr.

Године проведене далеко од свјетла рефлектора позитивно су утицале на њено ментално и физичко здравље.

"Код глуме је занимљиво то што постоји тенденција да се некако разбијеш на више личности", рекла је откривши да је у прошлости стављала маску као дио своје "јавне персоне".

"Одбацивање вишеструких идентитета ослободило је толико простора – да будем боља сестра, ћерка, пријатељица, унука, а затим и умјетница. И неко ко покушава самостално да критички размишља", закључила је глумица.

Подијели:

Тагови:

glumica

Hari Poter

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одјећа дјевојке шума

Стил

Ова боја одјеће ће бити доминантна током јесени

36 мин

0
Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

Регион

Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

37 мин

0
Savo Štrbac, Veritas

Регион

Штрбац: Гдје је запела цивилизација, а гдје ослијепило право?

39 мин

0
Америка на ивици, пријети ''шатдаун''

Свијет

Америка на ивици, пријети ''шатдаун''

46 мин

0

Више из рубрике

Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

Сцена

Све ме боли од туге: Јелена Розга објавила тужне вијести

1 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевачица открила нове детаље о здравственом стању Халида Бешлића

1 ч

0
Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

Сцена

Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

1 ч

0
Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

Сцена

Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner