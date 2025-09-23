Ема Вотсон открила зашто је узела паузу од глуме

Извор:
23.09.2025
У новом интервјуу проговорила је о повлачењу из Холивуда и притиску са којим се носила.
Посљедњу велику улогу 35-годишња глумица одиграла је 2019. године у филму "Мале жене".
У интервјуу за Hollywood Authentic, на питање да ли јој недостаје глума, признала је да је имала невјероватну срећу.
"На неки начин сам стварно добила на лутрији са глумом, и оно што ми се догодило је веома необично. Али већа компонента од посла је промоција и продаја тог умјетничког дјела. Равнотежа тога може прилично да се поремети. Бићу искрена и конкретна и рећи да ми не недостаје продаја. Сматрала сам то прилично разорним за душу", рекла је Ема Вотсон.
Упркос томе, нагласила је да јој глума као занат много недостаје.
Сијарто: Европски парламент показао своје лице бранећи особе умијешане у криминалне активности
"Потпуно заборавити на све остало на свијету осим на тај један тренутак – то је тако интензиван облик медитације, јер једноставно не можете бити нигдје другде. То је веома ослобађајуће", додала је.
Глумица је додала како јој недостаје осјећај да ради "мали дио онога у чему је заправо уживала", али не и притисак који долази с тим.
"То ми много недостаје. Али не недостаје ми притисак. Заборавила сам колико је био интензиван", искрена је.
Ема Вотсон је загонетно најавила да "ради на нечему што никада раније није", не откривајући више детаља, преноси Index.hr.
Године проведене далеко од свјетла рефлектора позитивно су утицале на њено ментално и физичко здравље.
"Код глуме је занимљиво то што постоји тенденција да се некако разбијеш на више личности", рекла је откривши да је у прошлости стављала маску као дио своје "јавне персоне".
"Одбацивање вишеструких идентитета ослободило је толико простора – да будем боља сестра, ћерка, пријатељица, унука, а затим и умјетница. И неко ко покушава самостално да критички размишља", закључила је глумица.
