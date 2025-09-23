Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

Извор:
Пјевачица Вики Миљковић иако је на телевизији увијек насмијана и расположена, комшије тврде да у приватном животу дјелује потпуно другачије.
Вики се труди да је комшије не гледају без шминке и у опуштеном издању, због чега избјегава контакт са њима.
Вики је овдје већ годинама, али ријетко се мијеша са људима. Када је сретнемо, обично спусти главу и пожури даље. Надрндана је, као да јој смета кад јој се неко обрати. Без шминке је готово непрепознатљива, и баш тада избјегава контакт - прича једна од комшиница, додајући да ипак не мисли да је пјевачица лоша особа, већ само повучена и резервисана.
Сличну причу има и други станар луксузног насеља.
- Вики и Ташке имају три стана, али ријетко их виђамо заједно. Углавном је у друштву сина Андреја. Није злонамерна, али дјелује хладно и дистанцирано. За разлику од неких других јавних личности које радо попричају са комшијама, она се понаша као да јој је тешко да каже и "добар дан" - објашњава други саговорник.
Да породица Миљковић-Ташковић живи на високој нози потврђује и продавачица из оближње продавнице.
Често виђам њеног сина Андреја и мужа Ташкета. Долазе луксузним колима, увијек возе нешто скупо и упадљиво. Вики ријеђе сврати, али кад дође, све одради брзо и без пуно ријечи. Није непријатна, само се види да избјегава дуже разговоре - открива продавачица.
Иако комшије и познаници не крију да им Вики дјелује дрско и надмено, нико од њих не пориче да певачица води миран породични живот и да је далеко од скандала који прате многе њене колеге.
