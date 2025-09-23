Logo

Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"

Извор:

Информер

23.09.2025

16:40

Коментари:

0
Ево шта кажу комшије познате пјевачице: Тешко да каже и "добар дан"
Фото: Инстаграм

Пјевачица Вики Миљковић иако је на телевизији увијек насмијана и расположена, комшије тврде да у приватном животу дјелује потпуно другачије.

Вики се труди да је комшије не гледају без шминке и у опуштеном издању, због чега избјегава контакт са њима.

Вики је овдје већ годинама, али ријетко се мијеша са људима. Када је сретнемо, обично спусти главу и пожури даље. Надрндана је, као да јој смета кад јој се неко обрати. Без шминке је готово непрепознатљива, и баш тада избјегава контакт - прича једна од комшиница, додајући да ипак не мисли да је пјевачица лоша особа, већ само повучена и резервисана.

Сличну причу има и други станар луксузног насеља.

ILU-KUHINJA-220925

Савјети

Заборавите на рибање: Уз само два састојка очистите површине од нечистоћа

- Вики и Ташке имају три стана, али ријетко их виђамо заједно. Углавном је у друштву сина Андреја. Није злонамерна, али дјелује хладно и дистанцирано. За разлику од неких других јавних личности које радо попричају са комшијама, она се понаша као да јој је тешко да каже и "добар дан" - објашњава други саговорник.

Да породица Миљковић-Ташковић живи на високој нози потврђује и продавачица из оближње продавнице.

Често виђам њеног сина Андреја и мужа Ташкета. Долазе луксузним колима, увијек возе нешто скупо и упадљиво. Вики ријеђе сврати, али кад дође, све одради брзо и без пуно ријечи. Није непријатна, само се види да избјегава дуже разговоре - открива продавачица.

Иако комшије и познаници не крију да им Вики дјелује дрско и надмено, нико од њих не пориче да певачица води миран породични живот и да је далеко од скандала који прате многе њене колеге.

(информер)

Подијели:

Таг:

Вики Миљковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

Занимљивости

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

2 ч

0
Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

Друштво

Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

2 ч

1
Шта је афричка свињска куга?

Друштво

Шта је афричка свињска куга?

2 ч

0
Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

Регион

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

2 ч

0

Више из рубрике

Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

Сцена

Српска тиктокерка (27) родила кћерку 19 година старијем бизнисмену

2 ч

0
Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

Сцена

Теа Таировић прекинула сарадњу са кумом због 7.000 евра

3 ч

0
Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Сцена

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

4 ч

1
Глумац (35) умро од срчаног удара

Сцена

Глумац (35) умро од срчаног удара

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner