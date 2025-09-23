Logo

Заборавите на рибање: Уз само два састојка очистите површине од нечистоћа

Извор:

Крстарица

23.09.2025

16:37

Коментари:

0
Заборавите на рибање: Уз само два састојка очистите површине од нечистоћа
Фото: Unsplash

Звучи као трик из рекламе, али не мораш да рибаш да би ти кухиња блистала. Заборави све оне виралне савјете са ТикТока – соду бикарбону, лимун, магичне сунђере и трошење времена. Овај трик је једноставан, брз и стварно ради.

Шта ти треба?

Само двије ствари: убрус и алкохолно сирће. Без мијешања, без чекања, без рибања док ти руке не отпадну.

pas

Занимљивости

Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже

Како функционише?

Попрскај прљаву површину алкохолним сирћетом, сачекај 30 секунди, па пребриши убрусом. Масноћа, флеке и стара прљавштина нестају као руком однесене. Без трљања, без нервирања, без ТикТок драме.

Гдје све може да се користи?

Ради на шпорету, радној површини, плочицама, па чак и на вратима од кухињских елемената. Ефекат је видљив одмах – убрус покаже колико је прљавштина заиста било ту.

Svinja

Друштво

Шта је афричка свињска куга?

Ефекат у пракси

Тестирања показују да се уз овај метод кухиња може очистити за мање од 5 минута, без физичког напора. Резултат је видљив, а површине остају сјајне и без трагова.

Бонус савјет

Ако ти смета мирис сирћета, додај пар капи етеричног уља – лимун, лаванда или мента остављају свјеж мирис и додатни осјећај чистоће.

школа-учионица

Свијет

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Заборави ТикТок. Почни да чистиш паметно.

Подијели:

Таг:

čišćenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

Друштво

Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

2 ч

1
Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

БиХ

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

2 ч

0
Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

Република Српска

Додик: Дошло до коалиције муслимана и опозиције у Српској

2 ч

7
Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"

Занимљивости

Сазнала да ће је момак вјерити, па лакирала нокте сваки дан: Надала се да ће избјећи "страшан проблем"

2 ч

0

Више из рубрике

Мијењајте навике: Три ствари које раде несрећни људи

Савјети

Мијењајте навике: Три ствари које раде несрећни људи

7 ч

0
Кисели купус

Савјети

Кувар открио како најбоље укиселити купус

14 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Пет ствари које никако није добро радити пред спавање

20 ч

0
Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

Савјети

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

18

27

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

18

21

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

18

14

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

18

11

Познати ланац пекара пред банкротом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner