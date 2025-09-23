Заборавите на рибање: Уз само два састојка очистите површине од нечистоћа

Извор:
Крстарица
23.09.2025
16:37
Коментари:0
Звучи као трик из рекламе, али не мораш да рибаш да би ти кухиња блистала. Заборави све оне виралне савјете са ТикТока – соду бикарбону, лимун, магичне сунђере и трошење времена. Овај трик је једноставан, брз и стварно ради.
Само двије ствари: убрус и алкохолно сирће. Без мијешања, без чекања, без рибања док ти руке не отпадну.
Занимљивости
Реакција овог пса на рођенданску торту је нестварна, снимак преплавио друштвене мреже
Попрскај прљаву површину алкохолним сирћетом, сачекај 30 секунди, па пребриши убрусом. Масноћа, флеке и стара прљавштина нестају као руком однесене. Без трљања, без нервирања, без ТикТок драме.
Ради на шпорету, радној површини, плочицама, па чак и на вратима од кухињских елемената. Ефекат је видљив одмах – убрус покаже колико је прљавштина заиста било ту.
Друштво
Шта је афричка свињска куга?
Тестирања показују да се уз овај метод кухиња може очистити за мање од 5 минута, без физичког напора. Резултат је видљив, а површине остају сјајне и без трагова.
Ако ти смета мирис сирћета, додај пар капи етеричног уља – лимун, лаванда или мента остављају свјеж мирис и додатни осјећај чистоће.
Свијет
Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава
Заборави ТикТок. Почни да чистиш паметно.
Друштво
2 ч1
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч7
Занимљивости
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
21
18
14
18
11
Тренутно на програму