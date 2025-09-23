Кувар открио како најбоље укиселити купус

Извор:
23.09.2025
Искусни београдски кувар Слободан Петровић подијелио је своје дугогодишње знање и провјерене трикове када је у питању припрема домаћег киселог купуса, који може да траје све до љетњих мјесеци без бојазни да ће се покварити.
Његове препоруке, пише "Курир стил" обухватају сљедеће кораке:
Према његовим ријечима, купус је најбоље ставити у буре крајем јесени или почетком зиме. Тада је собна температура обично око 20°Ц, што је идеално за почетак процеса. Када се купус укисели, просторија би требало да буде хладнија, између 10 и 15°Ц, како би ферментација природно успорила.
За добар резултат, Петровић савјетује да се користи 3 до 3,5 % соли у односу на тежину купуса. На примјер, за око 100 килограма купуса (колико стаје у стандардно буре од 200 литара) потребно је додати 3 до 3,5 килограма соли. Он наглашава да није потребно ништа друго осим купуса, соли и воде.
Купус се најприје остави да одстоји један до два дана да би отпустио вишак воде. Затим се очисте спољашњи листови и издуби корјен, у који се сипа со. Главице се пажљиво слажу у буре, које се затвара, а тек сљедећег дана се налива водом са преосталом количином соли. Када купус почне да испушта сок, течност из вентила бурета повремено се испушта и враћа назад, чиме се омогућава равномјерна ферментација. У почетку се то ради свакодневно, а касније рјеђе. Врло је важно да купус стално буде прекривен водом. Ако се укисели док је температура још висока, може се додати винобран да би се ферментација зауставила.
Идеално је буре држати у подруму или просторији са стабилном температуром и без директног сунца. Трајање процеса зависи од спољне температуре - у хладнијим условима траје дуже.
Петровић наглашава да користи пластична бурета јер у професионалним кухињама, према ХАЦЦП стандардима, дрвена и слична природна бурад нису препоручљива.
