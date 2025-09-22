Logo

Пет ствари које никако није добро радити пред спавање

22.09.2025

22:08

Коментари:

0
Спавање дјевојка сан кревет
Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Вечерње навике имају снажан утицај на квалитет сна и цјелокупно здравље.

И ако се чине безазленима, одређени обрасци понашања прије спавања могу дугорочно нарушити и физичко и ментално здравље. Стручњаци и доктори упозоравају да мале промјене у вечерњој рутини могу направити велику разлику.

Аеродром

Свијет

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

Кориштење телефона и рачунара прије спавања

Плаво свјетло омета лучење мелатонина, хормона који регулише сан. Савјетници за здравље наглашавају да особе које користе телефон или рачунар непосредно прије спавања често теже заспу и имају лошији квалитет сна.

Касна и обилна вечера

Према мишљењу нутрициониста, касно конзумирање тешких и масних оброка оптерећује пробавни сустав, што може довести до жгаравице и немирног сна. Многи од њих савјетују да се вечера поједе барем два до три сата прије одласка у кревет.

Сергеј Лавров

Свијет

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

Претјерана конзумација алкохола

Иако алкохол може створити утисак опуштености, стручњаци истичу да он заправо нарушава структуру сна. Особе које пију у вечерњим сатима често се буде током ноћи и ујутро се осјећају уморно.

Прескакање опуштања прије спавања

Вечерња рутина важна је за смиривање ума и тијела. Ако одмах из ужурбаног дана одемо у кревет без опуштања – било читањем, медитацијом или топлом купком – већа је вјероватноћа да ће сан бити испрекидан и неквалитетан.

Предуго гледање телевизије непосредно прије спавања

Многи сматрају гледање телевизије навече безазленим, но доктори упозоравају да предуго сједење пред екраном може одгодити природни осјећај поспаности. Осим тога, садржаји који изазивају стрес или напетост додатно отежавају успављивање.

Полиција Италија

Свијет

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

Увођење здравијих вечерњих навика може значајно побољшати квалитету сна и опште здравље, а мале промјене често чине највећу разлику.Дакле, према разним стручњацима, ово су неке од најштетнијих вечерњих навика.

Подијели:

Таг:

Спавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свиња

Свијет

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

4 ч

0
Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Свијет

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

4 ч

0
Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

4 ч

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

4 ч

0

Више из рубрике

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

Савјети

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

4 ч

0
За блиставо лице довољна су ова три производа

Савјети

За блиставо лице довољна су ова три производа

5 ч

0
прање суђа кухиња

Савјети

Ове ствари одмах избаците из свог дома: Могу озбиљно угрозити здравље

6 ч

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ови пропусти родитеља могу се одразити на развој социјалних вјештина код дјеце

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Дембеле добио Златну лопту

22

46

Сутра се славе Свете мученице: Вјерује се да једну ствар треба строго избјегавати

22

41

Француска званично признала Палестину

22

41

Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

22

33

Нападнута Москва, огласио се градоначелник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner