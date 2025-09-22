Logo

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

Извор:

Танјуг

22.09.2025

21:50

Свиња
Фото: Pixabay

Стотине лешева свиња откривене су на једној фарми у префектури Манш, објавиле су данас локалне власти, додајући да нема опасности по здравље или животну средину, преносе француски медији.

Лешеви свиња откривени су 11. септембра, током инспекције фарме коју је извршио локални Директорат за заштиту популације (ДДПП), саопштила је управа префектуре, пренио је париски Фигаро.

ljeto sunce vrijeme zene djevojka

Свијет

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Како се додаје, свиње су биле мртве већ више недјеља, а њихови лешеви су пронађени у објектима на фарми.

- Како би се избјегли могући ризици по локално становништво, државне службе предузеле су кораке да обезбиједе евакуацију свих лешева на безбједно мјесто - навела је управа префектуре, додајући да је ту операцију отежао висок ниво амонијака који је регистрован у објектима фарме.

JABLANIČKO-JEZERO-220925

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Изван тих објеката није, међутим, забиљежено присуство амонијака и нема опасности по околину.

Поводом овог случаја покренута је истрага која ће утврдити све околности инцидента.

