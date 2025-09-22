Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

Извор:
Стотине лешева свиња откривене су на једној фарми у префектури Манш, објавиле су данас локалне власти, додајући да нема опасности по здравље или животну средину, преносе француски медији.
Лешеви свиња откривени су 11. септембра, током инспекције фарме коју је извршио локални Директорат за заштиту популације (ДДПП), саопштила је управа префектуре, пренио је париски Фигаро.
Како се додаје, свиње су биле мртве већ више недјеља, а њихови лешеви су пронађени у објектима на фарми.
- Како би се избјегли могући ризици по локално становништво, државне службе предузеле су кораке да обезбиједе евакуацију свих лешева на безбједно мјесто - навела је управа префектуре, додајући да је ту операцију отежао висок ниво амонијака који је регистрован у објектима фарме.
Изван тих објеката није, међутим, забиљежено присуство амонијака и нема опасности по околину.
Поводом овог случаја покренута је истрага која ће утврдити све околности инцидента.
